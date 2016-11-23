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Fransız heykeltıraş Rodin'in ünlü eseri Düşünen Adam heykelinin ilk adı nedir?

Kim Milyoner Olmak İster Sorulan, Fransız heykeltıraş Rodin'in ünlü eseri Düşünen Adam heykelinin ilk adı nedir?

23 Kasım 2016 Çarşamba 21:18
2977 Okunma
Fransız heykeltıraş Rodin'in ünlü eseri Düşünen Adam heykelinin ilk adı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 60 bin tl değerinde soruda, Fransız heykeltıraş Rodin'in ünlü eseri Düşünen Adam heykelinin ilk adı nedir?

A- Hasta

B- Yalnız

C- Heykeltıraş

D- Şair

Paris'te 12 Kasım 1840 tarihinde doğan François-Auguste-René Rodin, La Petite École (Küçük Okul) isimli Özel Desen ve Matematik Okulu'na girdiğinde heykeli keşfetti ve desen becerisini geliştirmeye başladı.

1864'te ilk atölyesini tuttu ve 20 yaşındaki Rose Beuret'yle tanıştı. 1871'de Belçika'da ilk kez yapıtlarını sergiledi. Gerçek boyutlu bir insan bedeni çalışması olan eseri tamamladıktan birkaç ay sonra Tunç Çağı adını verdiği bronz heykeline 1875'te başladı.

1882'de ise Adem, Havva ve Düşünen Adam adlı figürlerini yaptı. Bir süre sonra sevgilii, daha sonra da en büyük rakibi olacak Camille Claudel'le tanıştı. 1883'te Victor Hugo büstünü yaptı, iki yıl sonra Calais Belediyesi, Calais Burjuvaları anıtını ısmarladı. Ertesi sene Öpüşme'yi yaptı. 1888'de devlet, Uluslararası Sergi için Öpüşme'nin mermerini ısmarladı. 1889'da empresyonizmin öncülerinden Fransız ressam Claude Monet'yle birlikte sergi açtı. 1895'te Meudon'daki Villa des Brillants'ı satın alarak resim ve antik heykel koleksiyonunu oluşturmaya başladı.
Son Güncelleme: 23.11.2016 21:36
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berat 1 ay önce

soru cevabı nedir

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Kullanici 1 ay önce

Ya b ya c ya d

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Sengül 1 ay önce

D şıkkı sair

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