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Fenerbahçe Galatasaray Maçını Canlı izle Justin TV Maç Yayını

Fenerbahçe Galatasaray Maçını Canlı izle. Fenerbahçe Galatasaray Justin TV Canlı maç yayını. Spor Toto Süper Lig haftanın en çok merak edilen derbisi Fenerbahçe Galatasaray maç yayını HD kalitesiyle Justin TV ekranlarında.

20 Kasım 2016 Pazar 18:15
249 Okunma
Fenerbahçe Galatasaray Maçını Canlı izle Justin TV Maç Yayını
Fenerbahçe Galatasaray Maçını Canlı izle. Fenerbahçe Galatasaray Justin TV Canlı maç yayını. Spor Toto Süper Lig haftanın en çok merak edilen derbisi Fenerbahçe Galatasaray maç yayını HD kalitesiyle Justin TV ekranlarında.

Spor Toto Süper Lig'de haftanın değil yılın maçı. 16 yıldır Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadında maç kazanamayan Galatasaray, zorlu deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkıyor. İlk kez 2500 taraftarla deplasmanda Sarı Kırmızılı kulüp taraftarının stada alınacağı mücadele büyük merak uyandırdı. Maç öncesi Galatasaray stadında toplanarak 2500 kişi birlikte polis nezhinde stada alınacak. 

Maça gidemeyip Lig TV olmayan vatandaşlar için maç izlemek oldukça ızdırap. Bu sebeple internette maçı izlemek için yollar aranıyor. Bu mücadele Türkiye Lig TV hariç hiç bir yerde şifreli olarak izlenemez. Ancak Fenerbahçe Galatasaray maçını Justin TV aracılığıyla ücretsiz bir şekilde izlemek mümkün. Daha önce Digitürk Web TV ekranlarında internet üzerinden karşılaşmayı ücret ödeyerek izleyebiliyorsunuz.

Fenerbahçe Galatasaray Canlı Yayın: 0-0

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray ligde kazanmaktan başka şansları yok. Hem Başakşehir hem Beşiktaş aldı başına gidiyor. Lige çok kötü başlayan ekip olan Fenerbahçe son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanmayı başardı. Ancak lige iyi başlayan Galatasaray zorlu Beşiktaş maçında kaybedilen puan sonrası Başakşehir mağlubiyetine Trabzonspor mağlubiyeti de eklenince zor günler geçiriyor. 17 yıl etmemek için mücadeleyi kazanmaktan başka şansları bulunmuyor. Fenerbahçe Galatasaray maçı canlı olarak maç başlar başlamaz sitemizden takip edilebilecek.

 
Son Güncelleme: 25.11.2016 20:38
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Sa,te 1 ay önce

Galatasaray kazanacak

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HüSeyin 1 ay önce

neden izliyemiyoruz ?

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