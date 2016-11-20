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Familya Neden Bitti Final Yaptı FOX TV hayranları şokta

Familya Dizisi Neden bitti final yaptı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Familya dizisi neden final yapıyor. Merakla beklenen yeni sezonun en iddiaları yapımlarından biri olsada Familya dizisi o dizinin başlamasıyla yayından kaldırıldı.

20 Kasım 2016 Pazar 19:19
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Familya Neden Bitti Final Yaptı FOX TV hayranları şokta
Familya Dizisi Neden bitti final yaptı. FOX TV ekranlarında yayınlanan Familya dizisi neden final yapıyor. Merakla beklenen yeni sezonun en iddiaları yapımlarından biri olsada Familya dizisi o dizinin başlamasıyla yayından kaldırıldı.

Bu sezon ilk başlarda iyi reyting alan dizileri kaliteli kadro ve diziler karşısında pek bir şansı bulamıyor. Salı akşamları yayınlanan Familya dizisi muhteşem kadrosuyla büyük bir ses getirerek yayın hayatına başlamıştı. Familya dizisi yayından kaldırılıyor. Salı akşamları Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başlamasıyla biraz reyting kaybeden yapım, Anne dizisi başlamasıyla adeta reytinglerde şoka uğradı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan reytinglerde Salı akşamları dizi ilk 90'a girememesi final sinyallerini vermişti. Kanal daha fazla devam ettiremedi ve Familya Dizisini yayından kaldırdı.

Familya Dizinin ekran hayatı sona ermiştir ve başka bir kanalda başlama durumu söz konusu değildir. Dizinin başrol oyuncuları hayranları ekibi başka dizilerde görmeye başlayacaklar. Familya şimdiye kadar tüm emekçilerine başarılar dileriz. 
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