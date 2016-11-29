Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan son sahnede diziye dahil olan Hızır Ali Çakırbeyli karakterini kim canlandırıyor. Hızır Ali Çakırbeyli gerçekte kimdir kim canlandırıyor. İşte EDHO son sahnede efsane Ceylan ve Hızır'ın oğlu karakteri.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan son sahnede diziye dahil olan Hızır Ali Çakırbeyli karakterini kim canlandırıyor. Hızır Ali Çakırbeyli gerçekte kimdir kim canlandırıyor. İşte EDHO son sahnede efsane Ceylan ve Hızır'ın oğlu karakteri.



Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde dahil olan Ceylan ve Hızır'ın oğlu Hızır Ali Çakırbeyli karakteri diziye dahil oldu. Sosyal medyada büyük ses getiren benzerlik karşısında tüm izleyici şaşırdı. Daha önce açıklanan Görkem Sevindik rolünü yeni oyuncu kapmış gibi gözüküyor.



Oyuncuyu daha önce Kiralık Aşk Selim karakteriyle görmüştük..