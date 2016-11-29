Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan son sahnede diziye dahil olan Hızır Ali Çakırbeyli karakterini kim canlandırıyor. Hızır Ali Çakırbeyli gerçekte kimdir kim canlandırıyor. İşte EDHO son sahnede efsane Ceylan ve Hızır'ın oğlu karakteri.

29 Kasım 2016 Salı 23:35
6930 Okunma
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan son sahnede diziye dahil olan Hızır Ali Çakırbeyli karakterini kim canlandırıyor. Hızır Ali Çakırbeyli gerçekte kimdir kim canlandırıyor. İşte EDHO son sahnede efsane Ceylan ve Hızır'ın oğlu karakteri.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde dahil olan Ceylan ve Hızır'ın oğlu Hızır Ali Çakırbeyli karakteri diziye dahil oldu. Sosyal medyada büyük ses getiren benzerlik karşısında tüm izleyici şaşırdı. Daha önce açıklanan Görkem Sevindik rolünü yeni oyuncu kapmış gibi gözüküyor.

Oyuncuyu daha önce Kiralık Aşk Selim karakteriyle görmüştük..
Yalçın Hafızoğlu kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan ve Hızır'ın oğlu ali
Yalçın Hafızoğlu kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan ve Hızır'ın oğlu ali
Son Güncelleme: 30.11.2016 00:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?
Maveraünnehir ne demektir?
Maveraünnehir ne demektir?

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle