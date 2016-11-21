Dilara Taşkın kimdir? İşte Benim Stilim Dilara Hayatı ve Biyografisi

TV8 ekranlarında 21 Kasım Pazartesi günü başlayacak İşte Benim Stilim programına damga vuran Dilara Taşkın kimdir? Dilara Taşkın Hayatı ve Biyografisi. İşte Benim Stilim Dilara ilk bölümden en çok konuşulan isim oldu.



İlk sezonudan itibaren ekranların en çok izlenen programı olan İşte Benim Stilim efsane kadrosuyla geri dönüyor. Nur Yerlitaş hasta olarak sosyal medyada bir çok hayranını üzsede iyileşerek ekranlara geri dönmeye başladı. Aynı şekilde Kemal Doğulu zorlu hastalık sonrasında ekrana dönme sevinci yaşıyor. Aşk Kafe programıyla istediği reytingleri alamayan Kemal Doğulu hemen iş buldu ve yeni sezonda ekranlara geliyor.



Dilara Taşkın Kimdir?



TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim programı Dilara Taşkın, 1993 doğumlu İzmirli yarışmacı Moda ve Tekstil bölümünde okumakta. 1.75 Boyunda ve 59 kilo olan Yay burcu Dilara, programda ses getirecek gibi duruyor. Özgürlüğüne düşkün bir yapıya bir sahip olan Dilara, Tam yay burcunun özellikleri taşımakta.