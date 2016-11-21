Dilara Kayalı Kimdir? İşte Benim Stilim Dilara Hayatı ve Biyografisi

İşte Benim Stilim programıyla ekranlara merhaba diyecek Dilara Kayalı kimdir? Dilara Kayalı'nın hayatı ve biyografisi sizlerle paylaşıyoruz. İşte Benim Stilim Dilara, yeni sezonda çok konuşulacak isim olarak lanse ediliyor.



4 sezon boyunca TV8 ekranlarında büyük reyting alan yapım, yeni sezonda iki moda programı tutmaması sonrası Acun Ilıcalı tarafından yeniden gözbebeği konumuna getirildi. Öyle ki program için Survivor gidecek Göz6 programı bile gözden çıkartılarak gece kuşağına aktarıldı. İşte Benim Stilim yeni bölümleriyle ve çok konuşulacak jurisiyle hafta içi hergün TV8 ekranlarında yayınlanacak.



Dilara Kayalı kimdir?



1996 Doğumlu Dilara Kayalı, Aslen bursalı ve kova burcu. Kendi branşı olan oyunculuk ve moda okuması nedeniyle bu programa katıldığı dile getirdi. 1.69 boyunda cici kızımız 43 kilo ve oldukça zayıf. Başına buyruk bir kova olan Dilara İstanbul'u çok seviyor ve Bursa'ya gitmek istemiyor. Kendini geliştirmek için Bursa'dan İstanbul'a gelerek programa katılmış. Dilara ünlü etçi Nusret'le çok yakın arkadaş olduğu biliniyor.





Son Güncelleme: 21.11.2016 12:04