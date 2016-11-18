Dağ 2 Filmi Rekora Doymuyor! Dağ 2 1 Milyon İzleyeci Ulaştı

Sinemada sezonun en çok izlenen filmleri arasına giren Dağ 2 rekora doymuyor. Boxoffice verilerine göre Dağ 2 Filmi 2. hafta sonunda 1 Milyon izleyeciye ulaştı. Giden kişilerin tavsiyeleriyle Dağ 2 filmi 1 Milyon izlenme sınırı geçti.



Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar , Ahu Türkpençe ve Murat Serezli başrollerinde yer aldığı Dağ 2 filmi rekora koşuyor. İlk 3 gün seyircide 223.772 kişi tarafından izlenen Dağ 2 filmi, 1 hafta 3 günde 767.054 izlenmişti. Dağ 2 Filmi 2. hafta sonunda 1 Milyon izleyici sınırını geçti. Çağlar Arts, Insignia tarafından çekilen film büyük beğeni topluyor. Dağ filminde 14 haftada 305.874 seyirci ulaşan ve daha sonra çok izlenen filmin 2.'si yayınlanmış ve büyük başarı gösterdi.



Şimdi gözler Dağ 3 filmine çevrildi. Dağ 3 çok yakında çekimine başlayacak. Dağ 2 filmi böylelikte Türkiye'nin en çok izlenen Savaş filmi olarakta tarihe geçmiş oldu. Tüm yapımcısı ve oyuncusunu kutluyoruz.

Son Güncelleme: 18.11.2016 17:03