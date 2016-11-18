Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Dağ 2 Filmi Rekora Doymuyor! Dağ 2 1 Milyon İzleyeci Ulaştı

Sinemada sezonun en çok izlenen filmleri arasına giren Dağ 2 rekora doymuyor. Boxoffice verilerine göre Dağ 2 Filmi 2. hafta sonunda 1 Milyon izleyeciye ulaştı. Giden kişilerin tavsiyeleriyle Dağ 2 filmi 1 Milyon izlenme sınırı geçti.

18 Kasım 2016 Cuma 15:19
316 Okunma
Dağ 2 Filmi Rekora Doymuyor! Dağ 2 1 Milyon İzleyeci Ulaştı
Sinemada sezonun en çok izlenen filmleri arasına giren Dağ 2 rekora doymuyor. Boxoffice verilerine göre Dağ 2 Filmi 2. hafta sonunda 1 Milyon izleyeciye ulaştı. Giden kişilerin tavsiyeleriyle Dağ 2 filmi 1 Milyon izlenme sınırı geçti.

Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar , Ahu Türkpençe ve Murat Serezli başrollerinde yer aldığı Dağ 2 filmi rekora koşuyor. İlk 3 gün seyircide 223.772 kişi tarafından izlenen Dağ 2 filmi, 1 hafta 3 günde 767.054 izlenmişti. Dağ 2 Filmi 2. hafta sonunda 1 Milyon izleyici sınırını geçti. Çağlar Arts, Insignia tarafından çekilen film büyük beğeni topluyor. Dağ filminde 14 haftada 305.874 seyirci ulaşan ve daha sonra çok izlenen filmin 2.'si yayınlanmış ve büyük başarı gösterdi.

Şimdi gözler Dağ 3 filmine çevrildi. Dağ 3 çok yakında çekimine başlayacak. Dağ 2 filmi böylelikte Türkiye'nin en çok izlenen Savaş filmi olarakta tarihe geçmiş oldu. Tüm yapımcısı ve oyuncusunu kutluyoruz. 
Son Güncelleme: 18.11.2016 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle