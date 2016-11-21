Çağla Şen kimdir? İşte Benim Stilim Çağla Hayatı ve Biyografisi

İşte Benim Stilim Çağla Şen kimdir? TV8 ekranlarında yeni sezonuyla ekrana gelen İşte Benim Stilim programı güzellerinden Çağla Şen sosyal medyayı sallamayı başardı. Çağla Şen Hayatı ve Biyografisi sizlerle.



Uğurkan Erez, Kemal Doğulu , İvana Sert ve Nur Yerlitaş juri koltuğunda oturacağı, Öykü Serter sunumuyla ekrana gelecek İşte Benim Stilim Yeni sezonu başladı. Büyük ses getiren program tanıtımları sonrasında en çok konuşulan isimlerden biri ÇAğla Şen oldu. Peki Çağla Şen kimdir ne iş yapar hayatı ve biyografisi.



Çağla Şen kimdir?



TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim programında Çağla Şen damga vurdu. 1990 doğumlu Çağla, 1.76 boyunda ve 57 kilo. Aslen İzmirli olan hbk Yengeç burcu Çağla güzelliğiyle programa damga vuracak gibi. Haftanın bir günü sürpriz olarak Kerimcan Durmaz programda yer alacak ve reytinglerde rekor kırılması bekleniyor.