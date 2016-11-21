Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Çağla Şen kimdir? İşte Benim Stilim Çağla Hayatı ve Biyografisi

İşte Benim Stilim Çağla Şen kimdir? TV8 ekranlarında yeni sezonuyla ekrana gelen İşte Benim Stilim programı güzellerinden Çağla Şen sosyal medyayı sallamayı başardı. Çağla Şen Hayatı ve Biyografisi sizlerle.

21 Kasım 2016 Pazartesi 11:26
368 Okunma
Çağla Şen kimdir? İşte Benim Stilim Çağla Hayatı ve Biyografisi
İşte Benim Stilim Çağla Şen kimdir? TV8 ekranlarında yeni sezonuyla ekrana gelen İşte Benim Stilim programı güzellerinden Çağla Şen sosyal medyayı sallamayı başardı. Çağla Şen Hayatı ve Biyografisi sizlerle.

Uğurkan Erez, Kemal Doğulu , İvana Sert ve Nur Yerlitaş juri koltuğunda oturacağı, Öykü Serter sunumuyla ekrana gelecek İşte Benim Stilim Yeni sezonu başladı. Büyük ses getiren program tanıtımları sonrasında en çok konuşulan isimlerden biri ÇAğla Şen oldu. Peki Çağla Şen kimdir ne iş yapar hayatı ve biyografisi.

Çağla Şen kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim programında Çağla Şen damga vurdu. 1990 doğumlu Çağla, 1.76 boyunda ve 57 kilo. Aslen İzmirli olan hbk Yengeç burcu Çağla güzelliğiyle programa damga vuracak gibi. Haftanın bir günü sürpriz olarak Kerimcan Durmaz programda yer alacak ve reytinglerde rekor kırılması bekleniyor. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
efe 1 ay önce

Çok saçma o saatte olması acun medyaya yakışmayan bir durum lutfen normal bi zamana koyun programı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Filiz Hatipoğlu 1 ay önce

Tv 8 tek islediğim programdı yazık etmişler:( tv8 gerek yok artık

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ece 4 hafta önce

biz göz6 nı aynı saatinde istiyoz işte bnim stilimden önce göz6 vardı saat beşte olsun gece kim izler stlmmidr nedir öğleyin göstersinler saat beşte göz6 stilimden önce göz6 vardı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle