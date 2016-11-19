Bir Garip Aşk Kanal 7 Yeni Bölümleri mi Eski bölümleri mi

Kanal 7 Hint dizi Filmleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bu sezon 5 dizi birden ekrana getirerek reyting rekorları kıran Bir Garip Aşk dizisi yeni bölümleriyle Kanal 7 yeniden ekranlarda oluyor. İşte Bir Garip Aşk dizisi hakkında yeni detaylar.



Kanal 7 ekranların reyting rekortmeni dizisi Bir Garip Aşk yeniden ekranlara geliyor. Khushi ve Arnav yeniden ekranlara geliyor. İlk yayınlanan Hint dizisi olmasına rağmen sabah saatlerinde ekranlara geldiği için 21.00 izleyicisinin takip edemediği Bir Garip Aşk yoğun istek üzerine yeniden ekranlarda olacak. Kanal 7 böylelikle bir diziden iki kere kazanmış olacak. Ekranlara geldikden beri en çok izlenen Hint dizisi olmakla rekor kıran yapım, Barun Sobti, Sanaya Irani başrollerinde oynuyor. Dizinin iki yıldız ismi de Türkiye getiren isim ise Mesut Yar olduğun unutmayın. Barun Sobti yeniden ekranlara gelmenin sevincisi yaşayacaklar.



Bir Garip Aşk Kanal 7 ekrana gelecek 1. bölüm ilk bölüm. Yani yeni bölüm dense de izleyenler için yeni bölüm değil. Dizi daha önce Kanal 7'de yayınlanan bölümleriyle ekranlarda olacak.



Bir Garip Aşk Oyuncuları



Barun Sobti, Sanaya Irani, Vishesh Bansal, Daljeet Kaur Bhanot, Abhaas Mehta, Deepali Pansare, Akshay Dogra



Bir Garip Aşk Konusu



Ablası Payal’in düğün hazırlıklarına yardım eden Khushi, damat ve ailesi ile gizlice görüşmek için otele gider. Hindistan’ın en ünlü moda tasarımcısı Arnav Singh Raizada o gece otelde büyük bir defile düzenlemektedir. Khushi yaptığı bir hata sonucu kendini bir anda defilenin ortasında bulur. Defile bir anda karışır ve Arnav her şeyi berbat eden Khushi’ye kızar. Yaşanan aksilikler Payal’in düğününün iptal olmasına sebep olmuştur. Arnav’dan nefret eden Khushi ilerleyen günlerde onunla bir kez daha karşılaşacaktır. Khushi ve Arnav arasında neler olacak?

