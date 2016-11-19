Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Bir Garip Aşk Kanal 7 Yeni Bölümleri mi Eski bölümleri mi

Kanal 7 Hint dizi Filmleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bu sezon 5 dizi birden ekrana getirerek reyting rekorları kıran Bir Garip Aşk dizisi yeni bölümleriyle Kanal 7 yeniden ekranlarda oluyor. İşte Bir Garip Aşk dizisi hakkında yeni detaylar.

19 Kasım 2016 Cumartesi 22:27
521 Okunma
Bir Garip Aşk Kanal 7 Yeni Bölümleri mi Eski bölümleri mi
Kanal 7 Hint dizi Filmleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Bu sezon 5 dizi birden ekrana getirerek reyting rekorları kıran Bir Garip Aşk dizisi yeni bölümleriyle Kanal 7 yeniden ekranlarda oluyor. İşte Bir Garip Aşk dizisi hakkında yeni detaylar.

Kanal 7 ekranların reyting rekortmeni dizisi Bir Garip Aşk yeniden ekranlara geliyor. Khushi ve Arnav yeniden ekranlara geliyor. İlk yayınlanan Hint dizisi olmasına rağmen sabah saatlerinde ekranlara geldiği için 21.00 izleyicisinin takip edemediği Bir Garip Aşk yoğun istek üzerine yeniden ekranlarda olacak. Kanal 7 böylelikle bir diziden iki kere kazanmış olacak. Ekranlara geldikden beri en çok izlenen Hint dizisi olmakla rekor kıran yapım, Barun Sobti, Sanaya Irani başrollerinde oynuyor. Dizinin iki yıldız ismi de Türkiye getiren isim ise Mesut Yar olduğun unutmayın. Barun Sobti yeniden ekranlara gelmenin sevincisi yaşayacaklar.

Bir Garip Aşk Kanal 7 ekrana gelecek 1. bölüm ilk bölüm. Yani yeni bölüm dense de izleyenler için yeni bölüm değil. Dizi daha önce Kanal 7'de yayınlanan bölümleriyle ekranlarda olacak.

Bir Garip Aşk Oyuncuları

Barun Sobti, Sanaya Irani, Vishesh Bansal, Daljeet Kaur Bhanot, Abhaas Mehta, Deepali Pansare, Akshay Dogra

Bir Garip Aşk Konusu

Ablası Payal’in düğün hazırlıklarına yardım eden Khushi, damat ve ailesi ile gizlice görüşmek için otele gider. Hindistan’ın en ünlü moda tasarımcısı Arnav Singh Raizada o gece otelde büyük bir defile düzenlemektedir. Khushi yaptığı bir hata sonucu kendini bir anda defilenin ortasında bulur. Defile bir anda karışır ve Arnav her şeyi berbat eden Khushi’ye kızar. Yaşanan aksilikler Payal’in düğününün iptal olmasına sebep olmuştur. Arnav’dan nefret eden Khushi ilerleyen günlerde onunla bir kez daha karşılaşacaktır. Khushi ve Arnav arasında neler olacak?
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
merve 1 ay önce

çok güzel çünkü uzun zamandır Arnava hasret kalmıştımmmmmmmmmmm

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır Ali Çakırbeyli kimdir kim canlandırıyor
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Her kovanda bir tane bulunan üreme yeteneği olan ana arı veya ana kraliçe de denilen arı Türkiye'de başka hangi adla anılır?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?
Yaşlı anne ve babanızı ziyaret etmemeniz hangi ülkede hapis cezası almanıza sebep olabilir?

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle