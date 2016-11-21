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Aylin Ençok ve Selin Ençok kimdir? İşte Benim Stilim Yeni İkizleri Aylin Selin Kardeşler

İşte Benim Stilim ilk sezonu kazanan ikizler Aycan Şencan Nurcan'dan sonra programda yine bir ikiz Aylin Ençok kimdir ve Selin Ençok kimdir? Aylin Selin Ençok kardeşler İşte Benim Stilim yeni ikizleri. Bu sezon en çok Selin Ençok konuşacağız.

21 Kasım 2016 Pazartesi 13:47
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Aylin Ençok ve Selin Ençok kimdir? İşte Benim Stilim Yeni İkizleri Aylin Selin Kardeşler
İşte Benim Stilim ilk sezonu kazanan ikizler Aycan Şencan Nurcan'dan sonra programda yine bir ikiz Aylin Ençok kimdir ve Selin Ençok kimdir? Aylin Selin Ençok kardeşler İşte Benim Stilim yeni ikizleri. Bu sezon en çok Selin Ençok konuşacağız.

İşte Benim Stilim programında Aycan Şencan ve Nurcan Şencan kardeşler sonrasında ekrana gelen Bahar Candan ve Nihal Candan'dan sonra 3. ikizler Selin Ençok ve Aylin Ençok. Bu sezon ilk bölümüyle ikizler yine adlarından söz ettirecek gibi duruyor. Programda farklı kişilikleriyle kardeş olduğuna inanamayacağınız ikizler damga vuracak. İşte Benim Stilim, Kardeşler bu sezon ekranlara bomba etkisi yaratacak. 

Aylin Ençok ve Selin Ençok Kimdir?

İşte Benim Stilim'de Abla Aylin Ençok, 21 yaşında. 1.69 boyunda ve 43 kilo. Doğma Büyüme İstanbul'da yaşayan Selin Ençok, Balık burcu. Kardeşinin tarzına çok güvense de ara sıra kavgaları da damga vuracak. Küçük kardeş Selin Ençok, 20 yaşında. İşte Benim Stilim'de mankenlik yapan yarışmacı İzmir doğumlu. 1.76 boyunda ve 58 kilo ağırlığında. Oğlak burcu olan Selin, İnatçı kişiliğiyla damga vuraca. Ablasını asla dinlemeyen Selin çok kavga edecek gibi duruyor.

Aylin Ençok



Selin Ençok

Son Güncelleme: 21.11.2016 21:34
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