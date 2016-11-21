Aleyna Tilki PKK'lı mı? PKKlı Aleyna Tilki Tutuklansın kampanyası

Aleyna Tilki PKK'lı mı? Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da konser vermek için gittiği mekanda bombalar patlayan Aleyna Tilki Sosyal medyadan linç ediliyor. Bir takım kişiler PKKlı Aleyna Tilki Tutuklansın kampanyası başlattı.



Sosyal medyada sabah saatlerinden beri gelişen habere göre, Aleyna Tilki tutuklansın hastagi tüm gün TT listelerin tepesinde yer aldı. Bu hafta Diyarbakır'da yaptığı yaptığı konserde patlama gelen Tilki, olaydan sonra biz iyiyiz diyerek hayranlarını rahatlatmıştı. Bir takım çevreden şaka olarak başlayan bu haberler sonrasında Aleyna Tilki PKK'lı haberleri inananlar da oldu.



HABER24 AÇIKLIYOR! BU ŞAKALARA İNANMAYIN!



Aleyna Tilki'nin PKK'lı olduğunu bir kaç kişi tarafından öylesine yazılmış bir etiket olup, ardından inananların çıkmasıyla bu kadar popüler olmuştur. 16 yaşında Aleyna Tilki'yi linç etmenize gerek yok.

Son Güncelleme: 22.11.2016 10:41