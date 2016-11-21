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Aleyna Tilki PKK'lı mı? PKKlı Aleyna Tilki Tutuklansın kampanyası

Aleyna Tilki PKK'lı mı? Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da konser vermek için gittiği mekanda bombalar patlayan Aleyna Tilki Sosyal medyadan linç ediliyor. Bir takım kişiler PKKlı Aleyna Tilki Tutuklansın kampanyası başlattı.

21 Kasım 2016 Pazartesi 17:28
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Aleyna Tilki PKK'lı mı? PKKlı Aleyna Tilki Tutuklansın kampanyası
Aleyna Tilki PKK'lı mı? Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da konser vermek için gittiği mekanda bombalar patlayan Aleyna Tilki Sosyal medyadan linç ediliyor. Bir takım kişiler PKKlı Aleyna Tilki Tutuklansın kampanyası başlattı.

Sosyal medyada sabah saatlerinden beri gelişen habere göre, Aleyna Tilki tutuklansın hastagi tüm gün TT listelerin tepesinde yer aldı. Bu hafta Diyarbakır'da yaptığı yaptığı konserde patlama gelen Tilki, olaydan sonra biz iyiyiz diyerek hayranlarını rahatlatmıştı. Bir takım çevreden şaka olarak başlayan bu haberler sonrasında Aleyna Tilki PKK'lı haberleri inananlar da oldu.

HABER24 AÇIKLIYOR! BU ŞAKALARA İNANMAYIN!

Aleyna Tilki'nin PKK'lı olduğunu bir kaç kişi tarafından öylesine yazılmış bir etiket olup, ardından inananların çıkmasıyla bu kadar popüler olmuştur. 16 yaşında Aleyna Tilki'yi linç etmenize gerek yok. 
Son Güncelleme: 22.11.2016 10:41
Yorumlar
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Ayşenur 1 ay önce

Bi insanı sorgulamadan veya yargılamadan suçlayamazsınız helede böyle bir iftirayla

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RİZELİ BAYRAM 1 ay önce

çok ayıp bir haber bu haberi yapanlar kendileri pkk nın ta kendileridir çocuğun istikbali var asla önünü kesmeye gücünüz yetmiyecek ve emellerinize ulaşamayacaksiniz okardeşimiz şehit ailelerie destek olmak için orada konser verdi orda olan gelir valiliğe teslim edildi olayin özeti bundan ibarettir

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kızılkod 1 ay önce

yakalnsınn

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