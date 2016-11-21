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Aleyna Eroğlu Kimdir? İşte Benim Stilim Aleyna Biyografisi

İşte Benim Stilim Aleyna Eroğlu kimdir? TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim Aleyna merak ediliyor. Aleyna Eroğlu yaşı boyu ve İnstagramı şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Çok eğleneceğiz açıklamasıyla programdan zevk alacak bir formatın olduğunu dile getirdi.

21 Kasım 2016 Pazartesi 13:19
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Aleyna Eroğlu Kimdir? İşte Benim Stilim Aleyna Biyografisi
İşte Benim Stilim Aleyna Eroğlu kimdir? TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim Aleyna merak ediliyor. Aleyna Eroğlu yaşı boyu ve İnstagramı şimdiden büyük bir merak uyandırdı. Çok eğleneceğiz açıklamasıyla programdan zevk alacak bir formatın olduğunu dile getirdi. 

Her sezon renkli kişiliklerin yer aldığı İşte Benim Stilim programın bu sezon ki dikkat çeken kişiler arasında Aleyna baş köşede yer alıyor. Özellikle programda Çok eğleneceğiz açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşen farklı yapısıyla Aleyne programa damga vuracak gibi görünüyor. Son anlara kadar Nur Yerlitaş'la arası bozuk gibi görünse de en son çok yakın olacakların sinyalini verdiler. 

Aleyna Eroğlu kimdir?

İşte Benim Stilim programın en çok dikkat çeken kişileri arasında yer alan Aleyna, 20 yaşında. 1993 doğumlu Bursalı yarışmacı Oyunculuk ve Moda okumuş. İstanbul'da okuyan yarışmacı memleketi Bursa sıkça gidip geliyor. 1.69 boyunda ve 43 kilo ağırlığında Aleyna Eroğlu daha önce ilk ekran deneyimini bu programda yaşıyor. Kova burcu olan ve burçlara çok inanadığını söyleyen yarışmacı, Özgürlüğüne düşkün dahilik ve delilik arasında gidip gelmesinde deliliği tercih etmiş gibi görünüyor.
Son Güncelleme: 21.11.2016 14:10
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