22 Kasım Reyting Sonuçları Anne mi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı

22 Kasım Reyting Sonuçları yayınlandı. 22.11.2016 Ratingleri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı Anne mi 1. oldu. En çok merak edilen reyting günü olan Salı günü kazanan kim oldu.



En zorlu günlerden biri Salı günü ratingleri merakla bekleniyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile Star TV ekranlarında yayınlanan Anne dizisinin kıyasıya rekabetine Hayat Şarkısı ve Gülümse Yeter dizisi de ortak olmaya çalışıyor. İlk olarak ekrandan kaldırılan yapım FOX TV ekranların Familya dizisi oldu. Bu sebeple Anne ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz aldı başını gidiyor ve reytinglerde istediği seviyeye doğru çıkıyor.



Kıyasıya rekabet gündüz kuşağında hafta içi hergün olduğu gibi devam ediyor. Evleneceksen Gel muhteşem yükselişine karşılık Esra Erol ve Zuhal Topal kendi saatlerinde amansız bir reyting mücadelesi veriyor. Ancak saati biraz farklı olsa da aynı saatte biten Evleneceksen Gel güzel sonuçlar almaya devam ederek kanalın yüzlerini güldürüyor. Haber bülteninde ise Show TV Ana Haber reytinglerde birinci olmayı yine başardı.



Salı Reytingleri tam listesi birazdan haber24'de olacak.



SIRA PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RATING SHARE

1 ANNE STAR TV 20:44 23:16 10,14 23,01

2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42 23:34 9,01 20,89

3 ANNE (OZET) STAR TV 19:59 20:44 6,76 16,62

4 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49 19:59 5,66 15,54

5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00 20:42 5,32 13,09

6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59 20:00 5,10 13,89

7 ATV ANA HABER ATV 19:00 19:55 4,59 12,50

8 ESRA EROL'DA ATV 16:18 18:59 4,16 15,72

9 HAYAT SARKISI KANAL D 20:56 00:16 4,11 10,08

10 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:17 18:25 4,05 18,63

11 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58 20:10 3,93 10,51

Son Güncelleme: 23.11.2016 10:13