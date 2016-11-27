ÖTV zammı otomotiv sektörünü endişelendirdi!

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan, bir süredir yükselme eğilimindeki kurlar ile gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışının yılın son ayında ve 2017 yılında otomotiv sektörünü yavaşlatacağını düşündüklerini söyledi.

Gülan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ÖTV düzenlemesinin bir süredir otomotiv sektörünün gündemini oluşturduğunu belirterek, 22 Kasım'da Maliye Bakanlığı'nın daveti üzerine ÖTV ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere yaptıkları toplantıda bakanlık yetkililerine tüm sektör temsilcileri olarak görüşlerini ilettiklerini ifade etti.

ÖTV oranlarındaki değişimin, söz konusu toplantıdan üç gün sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Gülan, "Sektör olarak yetkililere özellikle belirtmeye çalıştığımız konu, ÖTV oranlarının zaten yüksek olduğu, her bin kişiye düşen araç sayısında diğer ülkelere göre oldukça geride kaldığımız, bu nedenle ÖTV’de yeni bir artışın yapılmaması gerektiği, bir değişiklik yapılacaksa bile bunun ileri ve belirli açıklanmış tarihlerde yapılmasının gerekliliğiydi." dedi.

Bir süredir yükselme eğilimindeki kurlar ile gelen ÖTV artışının yılın son ayında ve 2017 yılında sektörü yavaşlatacağını düşündüklerini kaydeden Gülan, "Bu uygulamayla vergi gelirlerinin artması amaçlanmakta. Ancak biz satış adetlerinin azalmasıyla hedeflenen amaca ulaşılamaması ihtimalinden endişelenmekteyiz. ÖTV oranlarında gerçekleştirilen bu önemli değişikliğin hem otomotiv sanayisinde hem de iç pazardaki istihdam üzerinde olumsuz etki yaratmasından endişe duymaktayız. Kararı alanların birçok noktadan değerlendirme yaptığını düşünüyoruz." diye konuştu.

OYDER olarak otomotiv sektöründeki olası daralmalara karşı ekonomik ömürlerini tamamlamış araçlara yönelik bir teşviğin çıkarılmasının olumlu olacağı görüşünü taşıdıklarını aktaran Gülan, her yıl düzenli olarak devreye alınacak bu kararla çevre kirliliğini artıran, çok yakıt tüketen ve yetersiz güvenlik ekipmanlarıyla çok daha fazla can kaybına neden olan bu araçların kademeli olarak trafikten çekilmesinin yararlı olacağını dile getirdi.

Gülan, Türkiye’de şu an trafikte bulunan 20,8 milyon motorlu aracın 11,1 milyonunu binek otomobillerin oluşturduğunu, her yıl düzenli olarak yapılacak bu yöndeki bir uygulamayla birçok olası sorunun önüne geçileceğini ve otomotiv sektörünün ivme kazanacağını söyledi.

Binek otomobillerde uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu

- 1600 cc'ye kadar ÖTV matrahı 40 bin lira olan araçlarda artış yok

kararının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle ÖTV oranlarında motor silindir hacminin yanı sıra fiyat ve diğer kriterlerin de devreye alındığı yeni bir dönem başladı.

Yapılan değişiklikle, vergi oranları motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlarda yüzde 45'ten yüzde 60'a, 1600-2000 cc arası araçlarda yüzde 90'dan yüzde 110'a, 2000 cc üzeri araçlarda ise yüzde 145'ten yüzde 160'a çıkarıldı.

Ancak belirlenen vergi oranları, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 40 bin lirayı aşmayanlar için yüzde 45, 40-70 bin lira arasındakiler için yüzde 50 olarak uygulanacak. 1600-2000 cc arasındaki araçlarda ÖTV matrahı 100 bin lirayı aşmayanlar için ise vergi oranı yüzde 100 olacak.

Düzenleme sonrası, 1600 cc'ye kadar araçlarda ÖTV matrahı 40 bin lirayı geçmeyenler için bir fiyat değişikliği olmayacak. 1600 cc'yi geçmeyen araçlarda ÖTV matrahı 40 bin-70 bin lira arasında olanlarda 2 bin 360-4 bin 130 lira arasında değişen fiyat artışı, 70 bin lira üzerinde olanlarda 12 bin 390 liradan başlayacak.

1600-2000 cc arası araçlarda ÖTV matrahı 100 bin lirayı aşmayanlar 11 bin 800 lira zamlanırken, 100 bin lira üzeri olanların fiyatlarında ise en az 23 bin 600 lira artış olacak. ÖTV matrahı 150 bin lira olan 2000 cc üzerindeki bir aracın fiyatında da 26 bin 550 lira artış meydana gelecek.

Yeni düzenlemede, elektrik motoru da olan 1600-2000 cc arasındaki araçlarda elektrik motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyenler için yüzde 60 olarak belirlenen vergi oranı, bu kategoride ÖTV matrahı 50 bin lirayı aşmayan araçlar için yüzde 45, 50-80 bin lira arasındaki araçlar için de yüzde 50 olarak uygulanacak.

Elektrik motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc arasında olan araçların satışlarında yüzde 110 vergi alınacak. Ancak bu oran, bu kategoride ÖTV matrahı 100 bin lirayı aşmayan araçlarda yüzde 100'e inecek.

- Yeni ÖTV düzenlemesinin araç fiyatlarına etkisi şöyle:

Motor Silindir Hacmi Vergisiz Fiyat ÖTV KDV Satış Fiyatı Satış Fiyatında Artış Eski Yeni (TL) Eski (%) Yeni (%) (%) (TL) (TL) (TL) (%) 1600 cc'ye kadar 40.000 45 45 18 68.440 68.440 0 0 1600 cc'ye kadar 40.001 45 50 18 68.442 70.802 2.360 3 1600 cc'ye kadar 70.000 45 50 18 119.770 123.900 4.130 3 1600 cc'ye kadar 70.001 45 60 18 119.772 132.162 12.390 10 1600-2000 cc arası 100.000 90 100 18 224.200 236.000 11.800 5 1600-2000 cc arası 100.001 90 110 18 224.202 247.802 23.600 11 2000 cc ve üzeri 150.000 145 160 18 433.650 460.200 26.550 6



