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ÖTV oranları resmen belli oldu

Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisini (ÖTV) düzenleyen kararname yayımlandı.

25 Kasım 2016 Cuma 09:39
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ÖTV oranları resmen belli oldu
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararname ile otomobillerde ÖTV düzenlemesinde, kriter, aracın ÖTV matrahı oldu.

Buna göre, ÖTV, silindir hacmi 1,600 cm3'e kadar olan otomobillerde, ÖTV matrahı 40,000 TL'yi aşmayanlar için yüzde 45, 40,000 ile 70,000 arasında olanlar için yüzde 50 olarak uygulanacak.

Kararname kapsamında, 1,600-2,000 cm3 motor hacmine sahip otomobillerden ÖTV matrahı 100,000 TL'yi aşmayanlar için ÖTV yüzde 100 olacak.

Elektrik motorlu araçlarda, motor gücü 50 KW'yi geçen ancak silindir hacmi 1,800 cm3'ü geçmeyen otomobillerden ÖTV matrahı 50,000 TL'yi aşmayanlar için ÖTV yüzde 45, 50,000-80,000 TL olanlar için yüzde 50 olarak uygulanacak.



Elektrikli otomobillerde, 100 KW motor gücüne sahip ve silindir hacmi 2,000 ile 2,500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100,000 TL'yi aşmayanlar için ÖTV oranı da yüzde 100 olarak belirlendi.


Karar, bugün yürürlüğe girdi
Son Güncelleme: 25.11.2016 10:05
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