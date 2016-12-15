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'Vatanım Sensin'de bu akşam Amasya Genelgesi okunacak

​'Vatanım Sensin' dizisi bu akşam yine büyük merakla bekleniyor. 8. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla bölüme dair ipuçları veren dizide Atatürk'ün Amasya Genelge'si damga vuracak. 

15 Aralık 2016 Perşembe 13:49
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'Vatanım Sensin'de bu akşam Amasya Genelgesi okunacak
Perşembe günlerinin merakla izlenen dizisi 'Vatanım Sensin' bu haftada reytingleri alt üst edecek. Baş rollerini Halit Ergenç ve Bergüzer Korel'in paylaştığı Kanal D'de yayınlanan 'Vatanım Sensin'in fragmanının yayınlanmasıyla yeni bölümde yaşanacak gelişmeler belli oldu. Dizide Atatürk'ün ulusal egemenliğe dayanan ilk kuruluş belgesi Amasya Genelge'si okunurken, izleyicler duygusal anlar yaşayacak. Tarihi dizinin yayınlanan fragman, daha şimdiden sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

'Vatanım Sensin'’in 8. bölümünde bu akşam Cevdet'in, gerçek kimliği deşifre olmak üzeredir. Tevfik'in sırrını öğrenen Azize ise Tevfik tarafından bir seçim yapmak zorunda bırakılmıştır. Amasya Genelge'si halka umut ışığı olmuştur. İtilaf Devletlerinin Yunan Ordusuna gönderdiği askeri mühimmatı imha etme görevi ise Cevdet'e verilmiş ancak bu görevi yerine getirirken başına ummadığı şeyler gelecektir. 

Konusunu yakın tarihten alan dizi, bu hafta milli duygulara dokunacak. Perşembe akşamlarının soluksuz izlenen dizisi 'Vatanım Sensin' bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak.


 
Son Güncelleme: 15.12.2016 22:04
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