Serenay Sarıkaya Telefonun Başında şarkısını Söyledi Beyaz Show

Beyaz Show ekranlara müthiş bir dönüş yaptı. Serenay Sarıkaya Beyaz Show'da Hakan Altun ölümsüz eseri Telefonun Başında şarkısını söyledi. Büyük ses getiren o düet sosyal medyayı salladı. Ayrıca programda Serenay ve Simge Sağın seksiliğiyle de büyüledi.Uzun bir aradan sonra yeni yayın dönemine başlayan Beyaz Show çok ses getiren bir bölümle ekranlara geldi. Hakan Altun, Simge Sağın, Ayla Çelik ve Serenay Sarıkaya konuk olduğu program Almanya'da çekildi. Bu sezon canlı yayın olarak ekrana gelmeyecek Beyaz Show, yurt dışında yabancılık çekmeden bir program bitirdiler. Ancak programda daha büyük ses getiren iş Serenay Sarıkaya ve Hakan Altun düeti oldu.Programda ayrıca Simge Sağın, erkek olmak isterdim lafı ve Hakan Altun Seray Sever'e yazdığı şarkının hikayesini anlattı.