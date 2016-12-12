Şenay Gürler 'İçerde' dizisine girdi? Şenay Gürler kimdir?

Reyting rekorları kıran 'İçerde' dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken, dizi beklentiyi yükseltmeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümünde oyuncu Şenay Gürler de rol alacak. Oyuncu Şenay Gürler, içerde dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

Pazartesi günlerinin fenomen dizisi 'İçerde', sürpriz bir oyuncu transfer etti.



Oyuncu Şenay Gürler, 'İçerde' dizisine transfer oldu



Reyting rekorları kıran 'İçerde' dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken, dizi beklentiyi yükseltmeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak bölümünde oyuncu Şenay Gürler de rol alacak. Oyuncu Şenay Gürler, içerde dizisine konuk oyuncu olarak dahil oluyor.



Gürler, sürpriz bir rolle ekrana gelecek. Bölümde Celal, sevkiyatını ihbar eden isimlerin peşine düşecek.



ŞENAY GÜRLER KİMDİR?



1966 doğumlu olan Şenay Gürler sinema ve dizi oyuncusudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Bölümü'nden mezun olan Şenay Gürler, 2014-2015 yılları arasında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide Seniha Sultan Karakterini canlandırdı

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'İÇERDE' DİZİSİ 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI



