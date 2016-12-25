Semih Kurtulmuş Kısmetse Olur'a dönecek mi? Hazal Babalık ile ayrıldılar iddiaları

Kısmetse Olur Semih Kurtulmuş eve dönecek iddialarının yanısıra bu sıralarda programın sunucusueda Akgül'ün gündeme damgasını vuran açıklaması çok konuşuldu. Geçtiğimiz haftalarda Semih ile büyük aşk yaşayan Hazal'ın eleme gecesinde evden ayrıması sonrasında bunu hazmedemeyen damat adayının da sevgilisi ile el ele programdan ayrılmak istemesi, yapımcıları çok sinirlendirmiş olacak ki, hakkında kesinlikle yarışmaya giremeyeceği yönünde açıklamalar yapıldı. Haz Sem fanatiklerinin bu açıklama sonrasında ayaklanması adeta protesto girişimlerinde bulunması bile Kısmetse Olur yapımcılarını etkileyeceğe benzemiyor. Zaten geçtiğimiz seneye göre reytinglerde istediği başarıya ulaşamayan Kısmetse Olur evi, Semih'in diskalifiyesi sonrasında iyice çalkalandı. Ünlü çiftin programdan ayrılması sonrasınd a ise devreye Aycan ve Onur aşkı girdi. Hazal'ın kısknaçlık krizlerinin yerini bilindiği üzre Aycan alırken, gözde çift olma yolunda Haz Sem çiftinin yerini tutamayacağa benzemekte. Bu hafta sonu finalinde de aralarındaki kavga bakalım reytingleri ne kadar etkilyecek?



SEMİH KURTULMUŞ KISMETSE OLUR'A DÖNECEK Mİ?



Çok merak edilen Kısmetse Olur Semih'in programı sevgilisi ile birlkte el ele terketmesi sonrasında akıbetinin n olacağı konusuydu. Tepkisii protesto eden Semih Kurtulmuş, bir daha asla yarışmaya geri gelemeyeceği açıklaması Seda Akgül başta olmak üzere yapımcılar tarafından onaylandı.



SEMİH SONSUZA KADAR DİSKALİFİYE EDİLDİ



İşte bu açıklama sonrasında herkes Semih Kurtulmuş adına çok üzülmüş bir daha kısmets Olur evind göremeyecek olmanın öfkesini de çıkarmaya başlamıştı. Ancak bir daha eve giremeyecek olma sebebi de bir hayli üzücü diğer bir konu olarak iddialar çerçevesinde belirtildi.



HAZAL BABALIK ELENMİŞTİ



Karadeniz'in bağrından gelen ve henüz 1996 yılı doğumlu olan Hazal Babalık, kıskanç tavrının yanısıra kültürümüzü gözler önüne seren masum tavırları ile de bilinmekteydi. İşte olan olmuştu ve Kısmetse Olur evinden elnmişti. Bir dargın bir barışık sevgilisi Semih Kurtulmuş'ta olanları hazmedememiş ve Hazal ile birlikte yarışmaya veda etmişti.



PEKİ AYRILDILAR MI?



Adeta fenomen olan ünlü çift iddialara göre evden ayrıldıktan sonra bir daha görüşmemiş, Semih ünlü bir arkadaşı ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmiş ve Kısmetse Olur ekibini sinirlendirecek tavırlar sergilemesinin, eve geri dönemeyeceği yönündeki adımlarının başlangıcı olduğu açıklandı.



PEKİ HAZAL BABALIK EVE DÖNECEK Mİ?



Ayrılık çanlarının aralarında çaldığı çiftten sonra Semih Kurtulmuş hakkında açıklama yapılmış ancak Hazal Babalık2ın akıbeti belirlenmemişti. Peki ya Kısmetse Olur Hazal eve geri dönecek mi? Seda Akgül'ün konu ile ilgili açıklaması da sonra dan açıklandı ve Semih artık yok, Hazal için kapı şu an aralık ama sonrasında o kapı kapanır mı, açılır mı bilemeyiz. Bu dönen entrika için de izlemiyor muyuz zaten? dediği öğrenildi.



HAZAL BABALIK'IN HAYATI



Kendisinin yüzde yüz Rizeli laz bir ailenin kızı olduğu açıklamalrı ile birlikte, 1996 yılında Rize'de dünyaya geldiği bilinmekte. 1.75 boyunda olan gelin adayı, Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. Kısmetse Olur evine girdiği ilk günden beri tek adayının Semih Kurtulmuş olduğunu açıklayan Hazal programın tanıtım bölümünde beklentilerini şu sözlerle tamamlamıştı: “Duygusalım üzülünce de sevinince de ağlarım gözyaşım gözümün ucunda. Ama uyarıyorum tam bir Laz kızıyım. Benim ile horon oynayacak kah gülecek kah ağlayacak birisini arıyorum. Dilerim bu evde dilediğim kişi ile tanışırım.”







