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'Poyraz Karayel' dizinin yeni bölümünde ne olacak?

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan 'Poyraz Karayel' dizisinde yine ilginç olaylar yaşanırken, Poyraz karakterinin muzipliği izleyen herkesi gülümsetecek. Dizide aşkları için her şeyi göze alan Ayşegül ve Poyraz'ın yine başlarına gelmeyen kalmıyor.Başrollerini İlker Kaleli (Poyraz Karayel), Burçin Terzioğlu (Ayşegül) ve Musa Uzunlar'ın (Bahri Umman) paylaştığı Poyraz Karayel dizisinde bu hafta yine heyecan ve aksiyon hız kesmiyor. Yayınlandığı günler reytingleri alt üst eden dizinin 72. bölüm fragmanı yayınlandı.

14 Aralık 2016 Çarşamba 12:28
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'Poyraz Karayel' dizinin yeni bölümünde ne olacak?
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Poyraz, Eda’nın ihanetiyle sarsılırken Eda, Kerem’i kurtarmak için Halil’i kaçırır ve bir kovalama başlar. Bu sırada Çınar, Meltem vasıtasıyla Poyraz’a çok yaklaşmıştır. Poyraz farkında olmasa da kimliğinin ortaya çıkma riskiyle karşı karşıyadır. Bahri ise, Ayşegül’ün eve dönüş kararını sorgular. Ayşegül ise Poyraz'ın kimliği ortaya çıkmasın diye eve dönmüştür ancak bu olay onu hiç istemediği durumlara sokacaktır. Eda ise Kerem’i kurtarmak için pes etmeye niyeti yoktur. Bunun için Poyraz’ı rehin alarak tekrar harekete geçer. 

Başını belaya sokma konusunda uzman olan Poyraz, her seferinde olduğu gibi Ayşegül'ü olayların içine sürükleyecek mi? Bu akşam 20.00'da Kanal D ekranların sorular cevapsız kalmayacak. 
Son Güncelleme: 14.12.2016 15:33
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