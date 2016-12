Murat Cüreklibatur'dan Nihat Doğan'a ince ayar!

Cüney Arkın'ın oğlu Murat Cüreklibatur, instagramdan yaptığı paylaşımıyla, babasını eleştiren Nihat Doğan'a ince ayar verdi. Nihat Doğan da Murat Cüreklibatur'un açıklamalarına bir yanıt verdi. İşte o açıklamalar.



Doğan, ekranda bağırarak, “Ya kardeşim Atatürk’le Cüneyt Arkın'ın ne alakası var? Atatürkçü rejimle Cüneyt Arkın’ın ne alakası var? Cüneyt Arkın'ın ben bir tane Atatürkçü filmini bilmiyorum. Cüneyt Arkın'ın Atatürkçülük'le hiçbir alakası yok” demişti. Bunun üzerine Arkın’ın büyük oğlu Murat Cüreklibatir, yaptığı sosyal medya paylaşımında “Tüm takipçilerimden özür dileyerek bu paylaşımı yapıyorum. Ancak sizden gelen, üzüntünüzü dile getiren binlerce mesaj sonucunda iki kelime etmeye karar verdim.

Nihat'çım bu söylediklerinden kesinlikle seni suçlu tutmuyorum. Üç tane kaset çıkarmaya çalışırken 100 yıllık Türk Sineması'nın 50 yılına emek vermiş Cüneyt Arkın'ıfark etmemiş olmak senin suçun değil. Cüneyt Arkın, Türkiye'nin her dağında her ovasında her bozkırında Mehmetçiğe moral ziyaretleri yaparken bir adada aylarca patates ödülü için mücadele vermiş olman da senin suçun değil. Cüneyt Arkın ona akil insanlık teklif edildiğinde “Halkıma akıl vermek benim haddim değil” derken bu ses tonunla Türk halkına akıl vermeye kalkman da senin suçun değil. Cüneyt Arkın sadece filmlerinde değil olağan hayatında da ezilenin mazlumun yanında yer alırken tecavüze uğrayıp katledilen gencecik bir kız ardından “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlâksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız” demen de senin suçun değil. Cüneyt Arkın Türk halkına hizmet ederken vucudunda kırılmadık kemik kalmamış olmasına rağmen oğlunun yardımı ile sahnede dimdik yürürken Türk halkının karşısına çıktığın bir programda koltukta bile yayılarak oturman senin suçun değil. Suçlu bizleriz. Suçlu, seni senin bildiğin Nihat Doğan yapanlar. Seni para ödeyerek oraya oturtanlar ve seni izlemeye ayıracak vakti olanlar” yazmıştı.



NİHAT DOĞAN, YİNE HAKARETLER SAYDIRDI



Cüreklibatir’in bu paylaşımının ardından sessizliğe gömülen Doğan, bugün yine hakaret dolu bir paylaşımla Cüneyt Arkın ve oğullarını hedef aldı. “15 Temmuz gecesi sizler içki, makarna, benzin kuyruğuna koşarken ben işgalcilere karşı canım pahasına tanklara direniyor vatanı savunuyordum” diyen, Arkın’ın büyük oğlu Murat Cüreklibatir’a “Yalı çapkını, vasıfsız, Anadolu düşmanı, ideoloji tapınıcısı, çiçek böcek milliyetçisi” gibi sözlerle hakaretler eden Doğan’a bir kez daha tepki yağdı. Doğan’ın açıklamaları üzerine sozcu.com.tr‘ye konuşan Murat Cüreklibatir ise “Talihsiz bir açıklama yapmış. Biz kendimizde sadece bir cevap hakkı görüyorduk onu da ben ailem adına kullandım. Bu ülkenin Nihat Doğan-Murat Cüreklibatir atışmasından çok daha önemli sorunları var. Böyle bir tartışmayla gündeme gelmek istemem. Cüneyt Arkın ve ailesinin bu ülkeyi nasıl sevdiği bir nebze de olsa biliniyordur. Dolayısıyla susma hakkımı kullanıyor, sizlere teşekkür ediyorum” dedi.



ÖZGECAN TWİT’İYLE ÇILDIRTMIŞTI



Farklı dönemlerde çeşitli skandallarla gündeme gelen Nihat Doğan, özellikle 2015 yılında tecavüz girişimine direndiği için bir minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için yazdığı “Sizde mini eteği giyip laik sistemin ahlâksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksınız” twit’iyle herkesi çileden çıkarmış, çığ gibi büyüyen tepkiler üzerine ortadan kaybolmuştu. Ancak Doğan’ın skandallar geçmişi bununla sınırlı değil. Şarkıcının, meslektaşı İzzet Yıldızhan’la Ankara’da bir otel odasında ahlâk polisince basılması ve kendilerine eşlik eden kadınları darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınması da günlerce medyada yer bulmuştu. Doğan, son dönemde ise Fenerbahçe taraftarıyla girdiği polemikle gündeme gelmişti. 12.numara.org adlı Fenerbahçe taraftar sitesi, sosyal medya hesabından Doğan’a ait olduğu iddia edilen ve Fethullan Gülen’e övgüler sıralanan twit’leri paylaşmıştı. Nihat Doğan, Arkın Ailesi’ni hedef alan açıklamalarından sonra Instagram hesabını gizledi.