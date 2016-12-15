Meltem Cumbul seti bıraktı

​Yeni başlayacak 'Kırlangıç Fırtınası' adlı dizide oynayan ve kızını arayan bir anneyi canlandıran Meltem Cumbul'un çekimleri bıraktığı iddia edildi. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, ünlü oyuncu ve Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul'un, yeni başlayacağı dizide çekimlere 1 yaşın altında bir bebeğin de dahil edileceğini duyunca küplere bindi. Yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmezken, ünlü oyuncu Cumbul'un çekimlere devam etmeyeceği söyleniyor.Oyuncu Sendikası Başkanı olan Meltem Cumbul, hali hazırda sendikada 'Bu Sette Çocuk Var' adlı kampanya ile çocuk oyuncu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Geçen sene sendikanın yaptığı çalışmalarla, bakanlık tarafından setlerde iş güvenliği denetimleri artırılmıştı. Oyuncular Sendikası, oyuncuların sektörde yaşadığı problemlere çözüm bulabilmek adına 29 Mart 2011'de kuruldu.