Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Meltem Cumbul seti bıraktı

Uzun bir aradan sonra 'Kırlangıç Fırtınası' ile ekranlara dönecek olan Meltem Cumbul, 1 yaşın altında bir bebeğin oyuncu kadrosuna dahil olmasıyla dizi çekimlerini bıraktı.

15 Aralık 2016 Perşembe 15:02
89 Okunma
Meltem Cumbul seti bıraktı
​Yeni başlayacak 'Kırlangıç Fırtınası' adlı dizide oynayan ve kızını arayan bir anneyi canlandıran Meltem Cumbul'un çekimleri bıraktığı iddia edildi. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, ünlü oyuncu ve Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul'un, yeni başlayacağı dizide çekimlere 1 yaşın altında bir bebeğin de dahil edileceğini duyunca küplere bindi. Yapım şirketinden henüz bir açıklama gelmezken, ünlü oyuncu Cumbul'un çekimlere devam etmeyeceği söyleniyor.



Oyuncu Sendikası Başkanı olan Meltem Cumbul, hali hazırda sendikada 'Bu Sette Çocuk Var' adlı kampanya ile çocuk oyuncu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Geçen sene sendikanın yaptığı çalışmalarla, bakanlık tarafından setlerde iş güvenliği denetimleri artırılmıştı. Oyuncular Sendikası, oyuncuların sektörde yaşadığı problemlere çözüm bulabilmek adına 29 Mart 2011'de kuruldu.

 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Anne' dizisinde duygusal anlar!
'Anne' dizisinde duygusal anlar!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Meryem Uzerli Rus ajanı olacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Meryem Uzerli Rus ajanı olacak!
Hayat Şarkısı : Kerim Hülya'nın söylediği tüm yalanları öğreniyor
Hayat Şarkısı : Kerim Hülya'nın söylediği tüm yalanları öğreniyor

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle