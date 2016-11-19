Melike Yüksek Beyaz Show Büyüledi 2016 Miss Turkuaz Güzeli

2016 Miss Türkiye güzeli Melike Yüksel kimdir? Güzelliğiyle programa damga vuran Melike Yüksel kısa sürede adından söz ettirecek gibi duruyor. Melike Yüksel boyu kısa olsada güzelliği dillere destan.Melike Yüksel Büyülüyor!Güzelliğiyle büyüleyen Melike Yüksel ile ilgili Beyaz Show'a damga vurmasıyla ekrana geliyor. Miss Turkuaz 2016 yarışmasının birincisidir. 24 yaşında olan güzel isim Türk asıllıdır. Almanya'da yaşamaktadırAdı: Melike YükselYaşı : 24Boyu: 1.78Kilosu: 59