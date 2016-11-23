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Madonna'nun oğlu uyuşturucudan tutuklandı!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın 16 yaşındaki oğlu Rocco, Londra'daki bulunan evinin yakınında uyuşturucu içerken görüldü. Daha sonra polisler tarafından tutuklanan Rocco kefalet karşılığı serbest bırakıldı.

23 Kasım 2016 Çarşamba 23:31
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Madonna'nun oğlu uyuşturucudan tutuklandı!
Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna'nın 16 yaşındaki oğlu Rocco, Londra'daki bulunan evinin yakınında uyuşturucu içerken görüldü. Daha  sonra polisler tarafından tutuklanan Rocco kefalet karşılığı serbest bırakıldı.

Madonna’nın yönetmen Guy Ritchie ile olan evliliğinden olan oğlu Rocco, babasının Londra’daki Primrose Hill’te bulunan evinin yakınında uyuşturucu madde içerken görüldü.

The Sun’a konuşan kaynaklar, polis gence yaklaştığı sırada Rocco’nun bir şeyler fırlattığını söyledi. Kaynaklara göre, polisler Rocco’nun üzerinde uyuşturucu madde izi fark edince üzerini aradı ve uyuşturucu buldu.

28 Eylül’de tutuklanan ve Londra’nın kuzeyindeki bir polis merkezine götürülen genç, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Bir polis memuru, “16 yaşındaki genç uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Tutuklama, 28 Eylül Çarşamba günü saat 5.15'te, Camden bölgesinde genci durdurup arama yapan polisler tarafından gerçekleştirildi. Genç, Londra’nın kuzeyindeki polis merkezine götürüldü. Daha sonra kefaletle serbest bırakıldı” şeklinde konuştu.

Rocco, bu yılın başlarında yönetmen babası ve pop ikonu olan annesi arasındaki velayet anlaşmazlığının merkezindeydi. Aralık 2015’te başlayan velayet mücadelesi, Rocco, annesi Rebel Hearts turnesindeyken yanından ayrılmasıyla başladı.

Guy Ritchie'nin avukatları Rocco'nun Londra'da okula yerleştirildiğini ve Ritchie’nin dokuz aylık velayet mücadelesini eylül ayında kazandığını savundu. ‘Sherlock Holmes’ dizisinin yönetmeni ile Madonna, New York’taki mahkemeden saatler önce oğulları Rocco’nun Londra’da yaşamaya devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Amerikan medyasının iddiasına göre Madonna, Guy Ritchie’nin oğlunu kendine karşı zehirlediğine inanıyor ve bir ebeveyn olarak aşırı müsamahakar davrandığını düşünüyor.

Velayet sözleşmesinin şartları gizli tutulurken, Rocco'nun Londra’da okula gittiği ve annesi Madonna’yı düzenli olarak ziyaret ettiği öğrenildi.
Son Güncelleme: 24.11.2016 08:09
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