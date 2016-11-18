Kurtlar Vadisi Pusu Yeni Sezon Sürprizi Peki Ne Zaman Başlayacak

10 yılı aşkın bir süredir ekranlara gelen Kurtlar Vadisi Pusu Yeni sezon sürprizleri belli olmaya başladı. Aralık ayında yayın hayatına başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Pusu yeni sezon tüyoları belli oldu. İşte akıbeti en çok merak edilen dizinin son kararı.



Sabah saatlerinde yayınlanan haberlerde Kurtlar Vaidsi Pusu bitiyor ve Kurtlar Vadisi Pusu yayın hayatını sonlandırdı haberleri hayranlarını büyük bir merak içerisine soktu. Haber24 olarka yaptığımız araştırmalara göre Kurtlar Vadisi ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Kurtlar Vadisi Pusu ismiyle yayınlanmayacak dizinin adı Kurtlar Vadisi Darbe olarak belirlendi. Kanal bulma konusunda çok zorlanan Pusu ekibi, artık işi daha da zor!



Perşembe Reyting Savaşına girebilir mi?



Kurtlar Vadisi Pusu, yayınlandığı her zaman reytinglerde birinci sırada olmayı başarmıştı. Ancak Perşembe akşamları artık hiçte kolay görünmüyor. Halit Ergenç ve Berguzer Korel başrollerinde yer aldığı Vatanım Sensin dizisi Kanal D'nin yüzünü güldürerek 10 üzeri Reyting alıyor. Bu hafta başlayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün başrollerinde yer aldığı Cesur ve Güzel bu hafta Reytinglerde Vatanım Sensin dizisini geçmeyi başardı. İki dizinin yanına Fox TV bu çok zor günde ortaya çıkarttığı Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisi 4. sırada yer alsada Perşembe günü bu reytingler 2 büyük dizi varken artık iyice zora girdi. Kurtlar Vadisi Darbe başlasa dahi Perşembe akşamları eski reytingleri alması neredeyse imkansız. Hal böyle olunca Yapım ekibinin istediği ücretlere alması neredeyse imkansız. Artık Kurtlar vadisi ekibi hayranlarını kazanmak istiyorsa biran önce daha ucuza anlaşmalı ve dizi izleyicilerini başka dizi hayranı olarak görmemeli.

Son Güncelleme: 20.11.2016 00:00