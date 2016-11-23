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Kral ve Ceylan Çapa Arasında Aşk Esintisi

Çin'de forma giyen Burak Yılmaz ile popüler bekar Ceylan Çapa arasında neler oluyor. Çin futbolunda erken biten sezon sonrası 3 ay Türkiye'de olacak Burak Yılmaz ve Ceylan Çapa aşk mı yaşıyor.

23 Kasım 2016 Çarşamba 12:17
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Kral ve Ceylan Çapa Arasında Aşk Esintisi
Çin'de forma giyen Burak Yılmaz ile popüler bekar Ceylan Çapa arasında neler oluyor. Çin futbolunda erken biten sezon sonrası 3 ay Türkiye'de olacak Burak Yılmaz ve Ceylan Çapa aşk mı yaşıyor. 

Arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları ve yakınlaştıkları öğrenilen Burak Yılmaz ve Ceylan Çapa'nın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.
Burak Yılmaz ile eşi İstem Atilla arasındaki ipler yine iyice gerildi. İstem Hanım, yıldız futbolcunun Ceylan Çapa ile olan yakınlığını kıskandı. Sosyetik güzelin ise 'Burak çok iyi biri ama evli adamla asla aşk yaşamam' dediği konuşuluyor.

Takvim'de yer alan habere göre yıldız futbolcu Burak Yılmaz hakkında ortaya atılan iddia, akılları karıştırdı. Çin'de top koşturan Yılmaz'ın eşi İstem Atilla'yla 2 yıllık evliliği üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Eşine ikinci kızları Derin'e hamileyken şiddet uyguladığı iddia edilen Burak Yılmaz, boşanma tazminatı olarak 12 milyon lira isteyen İstem Hanım'ın gönlünü almak için kesenin ağzını açmıştı. 

"BENİM KARKATERİM EVLİ ADAMLA AŞK YAŞAMAYA MÜSAADE ETMEZ"

Bunda ünlü futbolcunun İstem Atilla ile kağıt üzerinde halen evli olmasının etkili olduğu öğrenildi. Yılmaz'la arkadaş olarak görüşen sosyetik güzelin yakın çevresine, "Burak çok iyi bir insan ama ilişkimiz şu anda arkadaşlıktan öteye geçemez. Benim karakterim ve aile yapım, evli bir adamla aşk yaşamaya müsaade etmez" dediği de iddia ediliyor.

CEYLAN'LA BURAK YAKINLIĞI KIZDIRDI

Ortak dostları aracılığıyla tanıştığı Burak Yılmaz'la yine arkadaşlarının da olduğu ortamlarda bir araya gelen Ceylan Çapa, Yılmaz'ın eşini kıskandırdı. İstem Atilla, sosyetik güzelle eşinin yakınlığından rahatsız olsa da Çapa, "Evli bir adamla beraber olmam" diyerek aşkın kapılarını şimdilik kapattı.
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