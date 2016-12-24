Kısmetse Olur haftanın finali kim elendi? İşte elenen isim herkesi titretecek

Kısmetse Olur 25 Aralık haftanın finalinde de yine gözyaşları sel olup akacak. Kısmetse Olur haftanın finalinde elenen isim, yarışma başladığından beri ifşa edildiği gibi bu hafta da listedeki yerini aldı. Kısmetse Olur 25 Aralık haftanın finali fragmanı sonrasında yaşanan tüm duygu dolu anlar ve detaylar açıklandı. Geçtiğimiz sene ekranlara merhaba diyen ve adeta izlenme rekorları kıran evlendirme programı hakkında o dönemde ortaya atılan iddialar da yarışmanın sadece düzmece olduğu ve bir tiyatro oyunundan ibaret olduğu yönündeydi. O günden bu yana akışını bozmayan yarışma programı, bu sezona başladığı zaman reytinglerinin bozulması ve sonrasında geçen seneki yarışmacıları devreye sokmuş ve eski reytinglerine de kavuşmuştu. İşte gün gün kavgaların yaşandığı, birbirlerine aşık çiftlerin kavga edip ayrıldığı ama yine de ifşalara rağmen devam eden yarışma programının bu hafta içinde yaşananları ve Pazar akşamı yaşanacaklar ile birlikte tek bir sorunun cevabı da aranıyor! Kim elenecek?



KISMETSE OLUR 25 ARALIK HAFTANIN FİNALİ



Bu hafta içerisinde Kısmetse Olur evinde yaşanan en önemli olay kesinlikle ki diskalifiye edien yarışmacının kim olduğu sorusunun cevabı oldu. Geçen sene de olduğu gibi bu senenin de en sivri dilli yarışmacısı Mehap Taşkıran, yarışmadan diskalifiye edip elenen isim oldu. Düzenlenen yarışmada diğer bayan gelin adayı Gamze'ye fiziksel temasta bulunan Taşkıran, eleme gecesine ulaşamadan elendi. Yaşanan bu olaydan sonra eve girecek yeni isiminde bir bayan olacağı söylentileri ortaya atılırken, diğer bir ifade ile birlikte de eve hem gelin hem de damat adayının gireceği iddia edildi.



AYCAN VE ONUR KAVGASI



Öte yandan yaşanan olaylardan bir başkası da aralarında Aycan ve Onur arasındaki mevcut kıskançlık krizilerinin yaşandığı ve bu hafta da en zirve yaptığı kavga, çiftin arasını açacağa benziyor, yoksa eleme akşamında bu çiftten biri mi elenecek? Aralarındaki kavganın final akşamına aınması ve kabgaya Gökhan'ın da dahil olması kavgayı alevlendiriyor veson dakikalarda Onur'un “Yemin ediyorum uyuşmuş durumdayım ya. Yazıklar olsun! Bunları yapanlara…. Bizi bunlara reva görenlere gerçek olsun ya” sözleri de kafaları karıştırıyor.



RABİA ÇEKİ ALIYOR



Bu hafta haftanın birincileri iddialara göre Adnan ve Rabia oluyor. Çalkalantılı aşkı ile devamlı gündemde olan Rabia çki alan isim ounca eve veda eden damat adaylarından Turgay oluyor.



PEKİ YA EVE GİREN İSİM



Eve giren isimler arasında sadece iddia olarak söylenen yeni damat adayının Ünal Taylı olacağı söylentilerinin yanında bir taraftan da ünlü bir yarışma programından katılan ve Gökhan'a talip olacak oln bir bayan gelin adayının da katılacağı söyleniyor.



ÜNAL TAYLI KİM İÇİN GELDİ?



Yarışmacıların adeta ağzını açık bırakan Ünal Taylı, İşte Benim Stilim'den tanıdık bir modacı olarak bilinmekte. Kendi tasarladığı kıyafetleri ile ünlenmiştir. Sibel ile aralarında bakalım neler olacak?



