Kerimcan Durmaz saldırı sonrası ilk kez konuştu

Uğradığı saldırı sonrası sosyal medyadan ilk kez paylaşımda bulunarak, uzun süredir kendini iyi hissetmediğini ancak şimdi iyi olduğunu söyledi. Uzun zamandır sessiz olması dikkatten kaçmayan Durmaz, kafasını dağıtmak için Milano'ya bir arkadaşının yanına gittiiğini belirterek, hayranlarına destek mesajları için çok teşekkür etti.



'KİMSEYE BİR ZARARIM YOK'



Sosyal olaylara değinerek, 'Etrafımızda bu kadar cinsel istismar yapan, çocuk tecavüzcüsü pislik insan varken, benim gibi kimseye zararı olmayan bir insanın saldırıya uğraması çok saçma geliyor bana. Bu arada adli sürecimiz de başlatıldı. Ülkemizdeki adalete de güveniyorum ve bu iğrenç saldırı yapan insanları da Allah’a havale ediyorum.' dedi.



Paylaşımıyla hayranlarının yüreklerine su serpen Durmaz, haksızlığa uğradığını söyledi.