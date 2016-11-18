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İşte Benim Stilim Yeni Sezon Yarışmacıları kızları kim Belli Oldu

TV8 ekranların başlayacak İşte Benim Stilim yeni sezon yarışmacıları belli oldu. Yayınlandığı sezonlarda reyting rekorları kıran İşte Benim Stilim uzun bir aradan sonra aynı kadro tekrardan Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. İşte Benim Stilim kızları belli oldu.

18 Kasım 2016 Cuma 14:40
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İşte Benim Stilim Yeni Sezon Yarışmacıları kızları kim Belli Oldu
TV8 ekranların başlayacak İşte Benim Stilim yeni sezon yarışmacıları belli oldu. Yayınlandığı sezonlarda reyting rekorları kıran İşte Benim Stilim uzun bir aradan sonra aynı kadro tekrardan Tv8 ekranlarında yayın hayatına başlıyor. İşte Benim Stilim kızları belli oldu.

Kanserle savaşan Nur Yerlitaş, zor günler geçiren Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez juri koltuğunda oturduğu, Öykü Serter'in sunacağı İşte Benim Stilim yakında başlıyor. İşte Benim Stilim bu sezonun en çok merak edilen yarışmacılaır/kızları belli oldu. İşte Yeni sezon İşte Benim Stilim ekranlarına gelecek isimler. 

İşte Benim Stilim bayan yarışmacılarından biri Melek Özçağın. En çok dikkat edilen yarışmacı olan Melek yeni sezonda ismini çok sık duyacaksınız. 

İşte Melek Özçağın!


Çağla Şen!


Yağmur Gürgen



Dilara Kayalı!



Ecem Aka





Aleyna Eroğlu





Aylin Ençok



Selin Ençok



Simay Tokatlı



 
Son Güncelleme: 18.11.2016 15:14
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