İşte Benim Stilim 7. Sezon 18. Bölüm Haftanın Finali Tanıtımı... İşte Benim Stilim eleme gecesi ne zaman?

Ekranların en iddialı moda programı İşte Benim Stilim, 11 Aralık Pazar yayınlanacak olan eleme gecesinin yayın tarihi ertelendi. Eleme gecesinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Öykü Serter'in sunumu ile ekrana gelen İşte Benim Stilim haftanın finali için heyecan dorukta.



KERİMCAN DURMAZ İŞTE BENİM STİLİM'E DEVAM EDECEK Mİ?



Her hafta konuk jüri olarak katılan Kerimcan Durmaz, Samsun'da sahne aldığı sırada bir grubun saldırısına uğrayınca, 'İşte Benim Stilim' programındaki işine son verildiği iddia edilmişti. Basında çıkan haberlerin ardından programın yapımcısı Haluk Şirin, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



"Son kez tekrar açıklıyorum: Ne TV8, ne de biz kimseyi kovmadık. İşe bakış açımızda kovma olgusu olmadığı gibi, ayrımcılığa da karşıyız. Kerimcan Durmaz için çıkan asılsız haberlere dün açıklık getirmeme rağmen, araştırmadan bilinçli bir şekilde gündem yaratma çabaları üzücü"



"Bakalım Kerimcan Durmaz yaşadığı bu ayrımcı ve tamamen haksız şiddet sonrası ekrana çıkmak istiyor mu şuan ? Cevaplıyorum : Hayır"



İşte Benim Stilim 7. Sezon 18. Bölüm Haftanın Finali Tanıtımı







Son Güncelleme: 15.12.2016 16:01