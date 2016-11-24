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İdo Tatlıses: Babam düğün yapmaz!

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses babasının yakında gerçekleştireceği evliliği ile ilgili gelen soruları yanıtladı. İdo, hayırlısı olsun dedi ve babamın düğün yapacağını sanmıyorum diye edkledi.

24 Kasım 2016 Perşembe 18:15
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İdo Tatlıses: Babam düğün yapmaz!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses babasının yakında gerçekleştireceği evliliği ile ilgili gelen soruları yanıtladı. İdo, hayırlısı olsun dedi ve babamın düğün yapacağını sanmıyorum diye edkledi.

İbrahim Tatlıses evleniyor' haberlerine oğlu İdo'dan ilk yorum geldi.

İbrahim Tatlıses'in Damla Buket Çakıcı ile evleneceği haberleri gündeme gelmiş, Aydemir Akbaş ise 'ikisinin de nikah şahidi ben olacağım' açıklamasını yapmıştı.

İmparator'un oğlu İdo Tatlıses, dün akşam sahne aldığı mekanda konuyla ilgili sorularını yanıtladı. İdo, evlilik haberleriyle ilgili olarak şunları söyledi: "Hayırlısı olur inşallah. Kaç yaşında adam, evleneceğim diyorsa evlenir. Düğün yapacağını düşünmüyorum. Öyle bir durum olursa... Bu konuyla ilgili hiç konuşmadık."
 
Son Güncelleme: 25.11.2016 09:28
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