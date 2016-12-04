Hülya Avşar'dan canlı performans : Ben yoruldum hayat

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinden sonra uzun bir zamandır ortalıkta görünmeyen, ancak zaman zaman sosyal medyadaki bazı paylaşımlarıyla ses getiren Hülya Avşar, Kıbrıs'ta ortaya çıktı. Bir otelde sahne alan Hülya Avşar, " Ben yoruldum hayat" şarkısıyla muhteşem bir performans sergiledi.

Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinden sonra uzun bir zamandır ortalıkta görünmeyen, ancak zaman zaman sosyal medyadaki bazı paylaşımlarıyla ses getiren Hülya Avşar, Kıbrıs'ta ortaya çıktı. Bir otelde sahne alan Hülya Avşar, " Ben yoruldum hayat" şarkısıyla muhteşem bir performans sergiledi.



Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisindeki rolünün tamamlanmasının ardından uzun bir süre inzivaya çekilen Hülya Avşar, Kıbrıs'ta bir casino otelde hayranlarının karşısına çıktı. Son dönemlerin hit parçası, " Ben yoruldum hayat" şarkısıyla muhteşem bir performans sergileyen Hülya Avşar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



Zaman zaman Kıbrıs otellerinde sahne alarak canlı performans sergileyen Hülya Avşar, menejerinin kayda aldığı sahnesinden bir anı sosyal medyadan paylaştı...