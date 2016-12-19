Hayat Şarkısı : Kerim Hülya'nın söylediği tüm yalanları öğreniyor

Hayat Şarkısı dizisi 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamı yayınlanacak bölümde neler olacak?Başrollerini Burcu Biricik (Hülya Çamoğlu Cevher) ve Birkan Sokullu (Kerim Cevher)'nun paylaştığı 'Hayat Şarkısı' dizisi yine merakla bekleniyor. Salı günlerinin heyecan yaratan dizisinde bu hafta yine yer yerinden oynayacak. Kerim Hülya'nın söylediği tüm yalanları öğreniyor. Kerim'in öğrendiklerinin ardından gösterdiği tepki Hülya'yı derinden yaralıyor. Bayram Cevher ise söylenen yalanların ardından Hülya ile konuşacak. Büyük bir buharana sürüklenen Kerim şimdi ne yapacak? Hülya ile bütün yalanlara rağmen devam mı edecek yoksa yollarını ayıracak mı?



'Hayat Şarkısı' yine izleyenleri soluksuz bırakacak bir bölümle daha, 20 Aralık Salı akşamı ekranlarda izleyiciler ile buluşacak.



'HAYAT ŞARKISI' 35. BÖLÜM 2. FRAGMANI







'HAYAT ŞARKISI' 35. BÖLÜM FRAGMANI





Son Güncelleme: 19.12.2016 16:06