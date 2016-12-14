Fahriye Evcen ve Burak Özçivit nasıl evlenmeye karar verdi?

Ünlü çift Ramazan Bayramı sonrası Temmuz 2017'de nikah masasına oturmayı planlandığı iddia edildi. Yaz düğünü yapacak sevgililer, nikah öncesi Fahriye Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya Solingen'e gidip kız isteme ritüelini gerçekleştireceği ve söz yüzüklerini takacakları öne sürüldü.



Balayı için ise Uzak Doğu'ya gitmeyi planlayan çift, dünya evine girdikten sonra Fahriye Evcen’in İstanbul Zekeriyaköy’deki villasında oturmaya devam edecek.



NASIL EVLENMEYE KARAR VERDİLER?



Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Çalıkuşu'da beraber rol alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sette tanışmışlar ve set arkadaşlıklarını ilerletmişlerdi. Uzunca bir dönem medyadan köşe bucak saklanarak birbirlerini tanıma şansı elde eden çift, daha sonra konuyu ailelerine açtı...



Her iki alenin de onay vermesinin ardından evlenmeyi kararlaştıran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yakınsa düğün tarihlerini açıkayacağı öğrenildi...

Son Güncelleme: 14.12.2016 15:32