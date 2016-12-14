Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit nasıl evlenmeye karar verdi?

Kusursuz çift olarak görülen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlenmeye karar verdi.İki yıldır dolu dizgin aşk yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Temmuz ayında evlenmeye karar verdi. 'Çalıkuşu' dizisinde tanışan çift, düğün için başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün paylaştığı Star TV dizisi 'Kara Sevda' nın sezon finali yapmasını bekleyecek.

14 Aralık 2016 Çarşamba 13:08
127 Okunma
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit nasıl evlenmeye karar verdi?
İlgili Galeriye Git
Ünlü çift Ramazan Bayramı sonrası Temmuz 2017'de nikah masasına oturmayı planlandığı iddia edildi. Yaz düğünü yapacak sevgililer, nikah öncesi Fahriye Evcen'in ailesinin yaşadığı Almanya Solingen'e gidip kız isteme ritüelini gerçekleştireceği ve söz yüzüklerini takacakları öne sürüldü.

Balayı için ise Uzak Doğu'ya gitmeyi planlayan çift, dünya evine girdikten sonra Fahriye Evcen’in İstanbul Zekeriyaköy’deki villasında oturmaya devam edecek.

NASIL EVLENMEYE KARAR VERDİLER?

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Çalıkuşu'da beraber rol alan  Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sette tanışmışlar ve set arkadaşlıklarını ilerletmişlerdi. Uzunca bir dönem medyadan köşe bucak saklanarak birbirlerini tanıma şansı elde eden çift, daha sonra konuyu ailelerine açtı...

Her iki alenin de onay vermesinin ardından evlenmeyi kararlaştıran  Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in yakınsa düğün tarihlerini açıkayacağı öğrenildi...
Son Güncelleme: 14.12.2016 15:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Anne' dizisinde duygusal anlar!
'Anne' dizisinde duygusal anlar!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Meryem Uzerli Rus ajanı olacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Meryem Uzerli Rus ajanı olacak!
Hayat Şarkısı : Kerim Hülya'nın söylediği tüm yalanları öğreniyor
Hayat Şarkısı : Kerim Hülya'nın söylediği tüm yalanları öğreniyor

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle