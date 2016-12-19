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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Meryem Uzerli Rus ajanı olacak!

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosuna Meryem Uzerli'de dahil oluyor.

19 Aralık 2016 Pazartesi 12:55
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Meryem Uzerli Rus ajanı olacak!
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin merakla beklenen 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları Atv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizide bu hafta yine ortalık karışıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli) ve Deniz Çakır (Meryem Çakırbeyli)'ın paylaştığı dizide Meryem Uzerli de oyuncu kadrosuna katıldı. Dizide bir Rus ajanı canlandıracağı öne sürülürken, izleyenler şimdiden merakla beklemeye başladı. 

Yeni bölümde yine aksiyon dolu dakikalar yaşanacak. Oğlunu geri isteyen Salih Gülmez'in oyununa gelmeyen Hızır, Salih'i öldürmüş ve bunun keyfini sürüyordur. Ancak Gülmezler'in geride kalanları Hızır'ı rahat bırakacaklar mı? CIA, Ünal Kaplan'ın ölüm emrini vermiştir. Ünal Kaplan beklediği desteği çevresinden görebilecek mi?
Aksiyonun hiç düşmeyeceği 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi 20 Aralık Salı saat 20.00'da Atv ekranlarında izleyenleri ile buluşacak. 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 52. Bölüm Fragmanı

 
Son Güncelleme: 19.12.2016 16:06
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