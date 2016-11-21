Efe Duru Kimdir? Gökçe Bahadır Yeni Aşkı Efe kim

Efe Duru kimdir? Gökçe Bahadır'ın yeni aşkı Efe Duru şimdiden büyük bir merak uyandırdı. İsmi sürekli geçmiş aşklarıyla gündeme gelen Efe Duru şimdilerde Gökçe Bahadır'la yeni bir aşka yelken açtı.



Uzun bir süredir aşk kapılarını kapatan Gökçe Bahadır, yeni aşkı ortaya çıktı. Dün gece Fenerbahçe Galatasaray maçında ilk kez beraber görüntülenen ve gollerden sonra sevinen çiftler artık kaçmıyor. Geçtiğimiz günlerde bir şarkıcının mekanına giderek beraber müzik dinleyen çift artık kaçmıyor.



Çapkın iş adamı ününe sahip Efe Duru, daha önce Yagmur Zırh ve Helin Avşar'la aşk yaşamış ve bu aşk büyük ses getirdi. İlk aşkı olarak Fatih Terim kızı Merve Terim'le aşk yaşamasıyla tanınmıştı.