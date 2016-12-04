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Demet Akalın'dan Milano'da aşk pozu!

Sosyal medyayı en etkin kullanan sanatçılar arasında yer alan Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile Milano'da ortaya çıktı... Hafta sonunu tatilini Milano'da geçiren çift, alışveriş yaptıkları caddede bu pozu verdi.

04 Aralık 2016 Pazar 13:22
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Demet Akalın'dan Milano'da aşk pozu!
İşadamı eşi Okan Kurt ile büyük aşk yaşayan Demet Akalın, çalışmaktan fırsat bulduğu anlarda eşiyle doyasıya vakit geçiriyor. Hafta sonlarını fırsat bulduğu anda yurt dşına çıkarak geçiren ve enerji depolayan Demet Akalın, bu sefer Milano'da ortaya çıktı.

​Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile pazar gezmesinde olduğunu söyledi. Milono sokaklarında gezerek bol bol alışveriş yapan çiftin pazartesi günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor...

Son Güncelleme: 04.12.2016 13:31
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