Cesur ve Güzel Korludağ çiftlik nerede? Korludağ Gerçekte Var mı

Yapımcılığını Ay Yapım Kerem Çatay yaptığı, dizide Cesur ve Sühan evleri merak edilir oldu. Tahsin Korludağ,Korhan ve Cahide yaşadığı görkemli çiftlik 54 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş içinde gölü olan bir yer. Yapım ekibi İstanbul'da olduğu bilinen yeri restore ederek bu dizi için bu hale getirdi. Bu yerin gerçek sahipleri Erol Belma Simavi olduğu bilinirken yerin adresi Çatalca ve Durusu bölgeleri olduğu açıklandı.

Mekanın Sahibi Erol Simavi!

2. Bölümüyle ekrana gelen Cesur ve Güzel dizisi sosyal medyada Korludağ çiftlik aranma rekorları kırdı. Korludağ hastanesi, Korludağ çiftliği derken Korludağ emniyeti de görücüye çıktığı dizide böyle bir çiftlik gerçekte var mı varsa nerede diye kendine sorar oldu.Yayına başlamadan önce yıllardır hayranların en çok beraber görmek istedikleri çift sorusuna Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün sorularıyla cevap veren hayranlarına sezonun en iddialı ortaklığına imza atan dizi Cesur ve Güzel, ilk bölümünden sonra 2. bölümüyle en çok izlenen dizi olmayı başardı. Konusu nedeniyle çok uzun bir proje olmasa da hayranları Tuba Büyüküstün babasının sahip olduğu Korludağ çiftliğini merak eder oldu. Peki Cesur ve Güzel muhteşem çiftlik köyü nerede?