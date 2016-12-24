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Çalıkuşu aşıkları Burak Özçivit Fahriye Evcen'den sürpriz evlilik anları

Burak Özçivit Fahriye Evcen çiftinden herkesi sevindiren ve Özçivit'in doğum günü akşamına damgasını vuran evlilik teklifi anları kameralarca kaydedildi.

24 Aralık 2016 Cumartesi 14:46
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Çalıkuşu aşıkları Burak Özçivit Fahriye Evcen'den sürpriz evlilik anları

Dizi aşıkları denilince akla gelen ilk çift kesinlikle ki Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti'dir. Yaklaşık 3 yıllık birlikteliklerinde ciddi olduklarını her seferinde açıklayan ve evlenme tarihleri gün gün merak edilen ünlü çift, geçtiğimiz hafta Özçvit'in doğum günü partisinde son noktayı koydu. Kara Sevda'nın Kemal'i Burak Özçivit, başrol arkadaşı ile aralarında çıka aşk söylentilerine ve kıskançlık krizlerine rağmen, Fahriye Evcen'i hiç yalnız bırakmamıştı. Maslak'ta bir otelde adına düzenlenen doğum günü partisinde Özçivit sevgilisinin adeta dizlerne kapanarak evlenme teklifi etti. Böylece evlilik yolunda da ilk adımı atmış oldular. 

Burak Özçvit'in evlenme teklifi, doğum günü akşamına damgasını vurmuşken, yaşanan romantik anlar da herkesin ilgi odağı oldu. Öyle ki milyonlarca hayranı o ana kilitlendi. Murat Boz Aslı Enver çiftinin de katıldığı doğum günü partisinde herkes adeta Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in dizlerine kapandığı ve yüzüğü çıkardığı anlara şahitlik etti. 

YÜZÜĞÜN ÜCRETİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Ederi 90 bin lira olan tek taş yüzüğü çıkartan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in dizlerine kapandıktan sonra ''Benimle Evlenir misin'' dedi. Henüz 30'una girmiş olan Fahriye evcen'de ''Sonsuza kadar Evet'' diyerek sevgilisine sarıldı. İşte o anlar, Burak Özçivit'in bayan hayranlarını sevindirdi. 

Doğum günü sürprizi düzenleyen Evcen'in karşılaştığı sürpriz ise herkesi şaşrıttığı kadar genç oyuncunun da gözyaşlarını tutumamasına sebep oldu. Çalıkuşu dizisi setinde başlayan aşk, 3 senedir tam gaz devam ederken, bakalım sonucunda evlilikle taçlandırma ne zaman olacak. 

BURAK ÖZÇİVİT'İN FİLMLERİ

2007    Musallat  
2013    Zarafa   
2015    Aşk Sana Benzer  
2016    Kardeşim Benim  

2006    Eksi 18   
2007    Zoraki Koca  
2008 : 2009    Baba Ocağı    
2010    İhanet  
2010 : 2011    Küçük Sırlar   
2011 : 2013    Muhteşem Yüzyıl  
2013 : 2014    Çalıkuşu  
2015 : 2017    Kara Sevda   

FAHRİYE EVCEN'İN FİLMLERİ

2007    Cennet    Kız   
2008    Aşk Tutulması  
2009    Alvin ve Sincaplar 2   
2010    Takiye:Allah Yolunda   
2011    Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak   
2012    Evim Sensin
2015    Aşk Sana Benzer  
2016    Sonsuz Aşk

2005    Asla Unutma    
2006    Hasret    Songül 
2006-2010    Yaprak Dökümü  
2011    Yalancı Bahar   
2012    Veda    Mehpare   
2013-2014    Çalıkuşu    
2014    Kurt Seyit ve Şura   
2016    Esaretin Bedelİ

Son Güncelleme: 24.12.2016 15:28
Anahtar Kelimeler:
Burak özçivitFahriye EvcenBurak özçivit Evlilik Teklifi
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