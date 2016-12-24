Burak Özçivit Fahriye Evcen evlilik yüzüğünden çok fiyatı konuşuldu

Dizi aşıkları denilince akla gelen ilk çift kesinlikle ki Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti'dir. Yaklaşık 3 yıllık birlikteliklerinde ciddi olduklarını her seferinde açıklayan ve evlenme tarihleri gün gün merak edilen ünlü çift, geçtiğimiz hafta Özçvit'in doğum günü partisinde son noktayı koydu. Kara Sevda'nın Kemal'i Burak Özçivit, başrol arkadaşı ile aralarında çıka aşk söylentilerine ve kıskançlık krizlerine rağmen, Fahriye Evcen'i hiç yalnız bırakmamıştı. Maslak'ta bir otelde adına düzenlenen doğum günü partisinde Özçivit sevgilisinin adeta dizlerne kapanarak evlenme teklifi etti. Böylece evlilik yolunda da ilk adımı atmış oldular.
Burak Özçvit'in evlenme teklifi, doğum günü akşamına damgasını vurmuşken, yaşanan romantik anlar da herkesin ilgi odağı oldu. Öyle ki milyonlarca hayranı o ana kilitlendi. Murat Boz Aslı Enver çiftinin de katıldığı doğum günü partisinde herkes adeta Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in dizlerine kapandığı ve yüzüğü çıkardığı anlara şahitlik etti.
YÜZÜĞÜN ÜCRETİ HERKESİ ŞAŞIRTTI
Ederi 90 bin lira olan tek taş yüzüğü çıkartan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in dizlerine kapandıktan sonra ''Benimle Evlenir misin'' dedi. Henüz 30'una girmiş olan Fahriye evcen'de ''Sonsuza kadar Evet'' diyerek sevgilisine sarıldı. İşte o anlar, Burak Özçivit'in bayan hayranlarını sevindirdi.
Doğum günü sürprizi düzenleyen Evcen'in karşılaştığı sürpriz ise herkesi şaşrıttığı kadar genç oyuncunun da gözyaşlarını tutumamasına sebep oldu. Çalıkuşu dizisi setinde başlayan aşk, 3 senedir tam gaz devam ederken, bakalım sonucunda evlilikle taçlandırma ne zaman olacak.
BURAK ÖZÇİVİT'İN FİLMLERİ
2007 Musallat
2013 Zarafa
2015 Aşk Sana Benzer
2016 Kardeşim Benim
2006 Eksi 18
2007 Zoraki Koca
2008 : 2009 Baba Ocağı
2010 İhanet
2010 : 2011 Küçük Sırlar
2011 : 2013 Muhteşem Yüzyıl
2013 : 2014 Çalıkuşu
2015 : 2017 Kara Sevda
FAHRİYE EVCEN'İN FİLMLERİ
2007 Cennet Kız
2008 Aşk Tutulması
2009 Alvin ve Sincaplar 2
2010 Takiye:Allah Yolunda
2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak
2012 Evim Sensin
2015 Aşk Sana Benzer
2016 Sonsuz Aşk
2005 Asla Unutma
2006 Hasret Songül
2006-2010 Yaprak Dökümü
2011 Yalancı Bahar
2012 Veda Mehpare
2013-2014 Çalıkuşu
2014 Kurt Seyit ve Şura
2016 Esaretin Bedelİ
Burak Özçivit Fahriye Evcen evlilik yüzüğünden çok fiyatı konuşuldu
Burak Özçivit Fahriye Evcen çiftinden herkesi sevindiren ve Özçivit'in doğum günü akşamına damgasını vuran evlilik teklifi anları kameralarca kaydedildi. Fahriye Evcen'e takılan 90 bin liralık yüzük adeta dudak uçuklattı
Dizi aşıkları denilince akla gelen ilk çift kesinlikle ki Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti'dir. Yaklaşık 3 yıllık birlikteliklerinde ciddi olduklarını her seferinde açıklayan ve evlenme tarihleri gün gün merak edilen ünlü çift, geçtiğimiz hafta Özçvit'in doğum günü partisinde son noktayı koydu. Kara Sevda'nın Kemal'i Burak Özçivit, başrol arkadaşı ile aralarında çıka aşk söylentilerine ve kıskançlık krizlerine rağmen, Fahriye Evcen'i hiç yalnız bırakmamıştı. Maslak'ta bir otelde adına düzenlenen doğum günü partisinde Özçivit sevgilisinin adeta dizlerne kapanarak evlenme teklifi etti. Böylece evlilik yolunda da ilk adımı atmış oldular.