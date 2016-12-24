Burak Özçivit Fahriye Evcen evlilik yüzüğünden çok fiyatı konuşuldu

Dizi aşıkları denilince akla gelen ilk çift kesinlikle ki Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti'dir. Yaklaşık 3 yıllık birlikteliklerinde ciddi olduklarını her seferinde açıklayan ve evlenme tarihleri gün gün merak edilen ünlü çift, geçtiğimiz hafta Özçvit'in doğum günü partisinde son noktayı koydu. Kara Sevda'nın Kemal'i Burak Özçivit, başrol arkadaşı ile aralarında çıka aşk söylentilerine ve kıskançlık krizlerine rağmen, Fahriye Evcen'i hiç yalnız bırakmamıştı. Maslak'ta bir otelde adına düzenlenen doğum günü partisinde Özçivit sevgilisinin adeta dizlerne kapanarak evlenme teklifi etti. Böylece evlilik yolunda da ilk adımı atmış oldular.



Burak Özçvit'in evlenme teklifi, doğum günü akşamına damgasını vurmuşken, yaşanan romantik anlar da herkesin ilgi odağı oldu. Öyle ki milyonlarca hayranı o ana kilitlendi. Murat Boz Aslı Enver çiftinin de katıldığı doğum günü partisinde herkes adeta Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in dizlerine kapandığı ve yüzüğü çıkardığı anlara şahitlik etti.



YÜZÜĞÜN ÜCRETİ HERKESİ ŞAŞIRTTI



Ederi 90 bin lira olan tek taş yüzüğü çıkartan Burak Özçivit, Fahriye Evcen'in dizlerine kapandıktan sonra ''Benimle Evlenir misin'' dedi. Henüz 30'una girmiş olan Fahriye evcen'de ''Sonsuza kadar Evet'' diyerek sevgilisine sarıldı. İşte o anlar, Burak Özçivit'in bayan hayranlarını sevindirdi.



Doğum günü sürprizi düzenleyen Evcen'in karşılaştığı sürpriz ise herkesi şaşrıttığı kadar genç oyuncunun da gözyaşlarını tutumamasına sebep oldu. Çalıkuşu dizisi setinde başlayan aşk, 3 senedir tam gaz devam ederken, bakalım sonucunda evlilikle taçlandırma ne zaman olacak.



BURAK ÖZÇİVİT'İN FİLMLERİ



2007 Musallat

2013 Zarafa

2015 Aşk Sana Benzer

2016 Kardeşim Benim



2006 Eksi 18

2007 Zoraki Koca

2008 : 2009 Baba Ocağı

2010 İhanet

2010 : 2011 Küçük Sırlar

2011 : 2013 Muhteşem Yüzyıl

2013 : 2014 Çalıkuşu

2015 : 2017 Kara Sevda



FAHRİYE EVCEN'İN FİLMLERİ



2007 Cennet Kız

2008 Aşk Tutulması

2009 Alvin ve Sincaplar 2

2010 Takiye:Allah Yolunda

2011 Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak

2012 Evim Sensin

2015 Aşk Sana Benzer

2016 Sonsuz Aşk



2005 Asla Unutma

2006 Hasret Songül

2006-2010 Yaprak Dökümü

2011 Yalancı Bahar

2012 Veda Mehpare

2013-2014 Çalıkuşu

2014 Kurt Seyit ve Şura

2016 Esaretin Bedelİ