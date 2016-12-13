'Bana Sevmeyi Anlat' dizisi bitecek mi?

Başrollerini Kadir Doğulu (Alper Eren), Seda Bakan (Leyla Aydın) ve Mustafa Üstündağ'ın (Haşmet Tuğcu) başrollerini paylaştığı Fox ekranlarında yer alan 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinin 2017'de devam etmeyeceği iddia edilmişti. Ancak kanal yetkilileri açıklama yaparak bunun bir yalan olduğunu söyleyerek dizinin çekimlerinin devam ettiğini belirtti. Yayından kaldırılmasının söz konusu olmadığı açıklamasının ardından, 'Bana Sevmeyi Anlat' dizisinin 2017'de de ekranlarda olacağı düşünülüyor.



'Bana Sevmeyi Anlat' 15. bölümde ne olmuştu?



Alper ve Leyla aşklarının önündeki engelleri kaldırmaya çalışırken, Haşmet'in gözaltına alınması onları sevindirmiştir. Ancak Haşmet'in başka planları vardır. Canan ise Leyla'nın gerçek kızı olduğunu öğrenmiştir. Berna, Onur'dan kurtulmak isterken Onur başına daha fazla bela olacaktır.



'Bana Sevmeyi Anlat' 16. bölüm fragmanı



16. bölüm fragmanı yayınlanan dizide heyecan tırmanıyor. Rüya gibi bir gece geçiren Alper ve Leyla'nın talihsizlikler peşini bırakmıyor. Haşmet'in sağ kolu olan Engin, Alper'i Leyla ile ayrılmaları konusunda uyarıyor. Ve Alper'in eski karısı Berna, Leyla ile konuşmaya gidiyor. Alper ve Leyla ayrılmanın eşiğine geliyor. Peki mutluluğu ne zaman bulacaklar?



Son Güncelleme: 14.12.2016 14:24