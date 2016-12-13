Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN SAĞLIK EKONOMİ TEKNOLOJİ ÖZEL HABER DÜNYA YAŞAM EĞİTİM Otomobil
BIST
77405
ALTIN
127.406
DOLAR
3.5122
EURO
3.6713
Benzine yine zam
Benzine yine zam
Bankaya silahlı soygun : 30 bin lira çaldılar!
Bankaya silahlı soygun : 30...
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
Şırnak'ta kaçak sigara operasyonu
DBP'li 3 belediye başkanı daha tutuklandı
DBP'li 3 belediye başkanı daha...
Suikastçiye ait cep telefonu ele geçirildi
Suikastçiye ait cep telefonu ele...

'Anne' dizisinin Turna'sı kaçırılıyor

'Anne' dizisi bu akşam yayınlacak 8. bölümü ile reytingleri sallamaya hazırlanıyor. Her hafta merakla beklenen dizi yine beklentileri karşılayacak gibi...

13 Aralık 2016 Salı 12:10
46 Okunma
'Anne' dizisinin Turna'sı kaçırılıyor
Turna kaçırılıyor...

Başrollerini Vahide Perçin, Cansu Dere, Gonca Vuslateri ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın paylaştığı 'Anne' dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kendisine kızgın olan Turna'nın ona olan tepkisini içine sindiremeyen Şule, daha fazla dayanamayıp okula gidiyor ve Turna'yı Zeynep'ten koparıyor.

Yayınlandığı gün izleyenleri ekranların başına kilitleyen dizi, bu haftada herkesi şaşırtacak. 8. bölümü bu akşam yayınlanacak dizide, Zeynep gerçek annesinin Gönül olduğunu öğreniyor. Dram yüklü dizide Zeynep Gönül'ü affedecek mi, şimdiden merak konusu oldu.

 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Anne' dizisinde duygusal anlar!
'Anne' dizisinde duygusal anlar!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Meryem Uzerli Rus ajanı olacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz : Meryem Uzerli Rus ajanı olacak!
Hayat Şarkısı : Kerim Hülya'nın söylediği tüm yalanları öğreniyor
Hayat Şarkısı : Kerim Hülya'nın söylediği tüm yalanları öğreniyor

﻿
Galeriler Videolar Karikatürler Röportajlar
Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle