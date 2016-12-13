'Anne' dizisinin Turna'sı kaçırılıyor

'Anne' dizisi bu akşam yayınlacak 8. bölümü ile reytingleri sallamaya hazırlanıyor. Her hafta merakla beklenen dizi yine beklentileri karşılayacak gibi...

Turna kaçırılıyor...



Başrollerini Vahide Perçin, Cansu Dere, Gonca Vuslateri ve çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın paylaştığı 'Anne' dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Kendisine kızgın olan Turna'nın ona olan tepkisini içine sindiremeyen Şule, daha fazla dayanamayıp okula gidiyor ve Turna'yı Zeynep'ten koparıyor.



Yayınlandığı gün izleyenleri ekranların başına kilitleyen dizi, bu haftada herkesi şaşırtacak. 8. bölümü bu akşam yayınlanacak dizide, Zeynep gerçek annesinin Gönül olduğunu öğreniyor. Dram yüklü dizide Zeynep Gönül'ü affedecek mi, şimdiden merak konusu oldu.



