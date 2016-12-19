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'Anne' dizisinde duygusal anlar!

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen 'Anne' dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen dizide neler olacak?

19 Aralık 2016 Pazartesi 13:15
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'Anne' dizisinde duygusal anlar!
Her hafta izleyenlerini gözyaşlarına boğan 'Anne' dizisi bu haftada duygusal dakikalar yaşatacak. Başrollerini Cansu Dere (Zeynep Güneş), Vahide Perçin (Gönül Aslan) ve
çocuk oyuncu Beren Gökyıldız (Melek Akçay)'ın paylaştığı dizi bu haftada merakla bekleniyor. Geçen hafta Zeynep'le yaptıkları anlaşmayı yok sayarak Melek'i kaçıran Şule yine rahat durmuyor. 9. bölüm fragmanın yayınlanması ile öğrendik ki Şule, Zeynep'i çocuk kaçırmaktan polise şikayet edecek. Zeynep ise Melek'i koruyamadığı için kendini suçluyor. Gerçek annesinin Gönül olduğunu öğrenen Zeynep ise tüm olanlarla baş etmeye çalışıyor. 

Ekranlarda ilk yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Anne dizisi 9. bölümü ile 20 Aralık Salı akşamı saat 20:00'da Star'da.

'ANNE' DİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI

 
Son Güncelleme: 19.12.2016 16:05
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