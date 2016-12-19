'Anne' dizisinde duygusal anlar!

Her hafta izleyenlerini gözyaşlarına boğan 'Anne' dizisi bu haftada duygusal dakikalar yaşatacak. Başrollerini Cansu Dere (Zeynep Güneş), Vahide Perçin (Gönül Aslan) ve

çocuk oyuncu Beren Gökyıldız (Melek Akçay)'ın paylaştığı dizi bu haftada merakla bekleniyor. Geçen hafta Zeynep'le yaptıkları anlaşmayı yok sayarak Melek'i kaçıran Şule yine rahat durmuyor. 9. bölüm fragmanın yayınlanması ile öğrendik ki Şule, Zeynep'i çocuk kaçırmaktan polise şikayet edecek. Zeynep ise Melek'i koruyamadığı için kendini suçluyor. Gerçek annesinin Gönül olduğunu öğrenen Zeynep ise tüm olanlarla baş etmeye çalışıyor.



Ekranlarda ilk yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Anne dizisi 9. bölümü ile 20 Aralık Salı akşamı saat 20:00'da Star'da.



'ANNE' DİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMANI





Son Güncelleme: 19.12.2016 16:05