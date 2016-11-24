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Aleyna Tilki yaşadığı travmayı atlatmak için yurt dışına gidiyor!

Cevapsız çınlama parçası ile büyük bir ivme yakalayan ve henüz 16 yaşında şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, ailesiyle birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor. Aralık ayında tekrar döneceğini belirten Aleyna, döndükten sonra sınavlarıma konsantre olacağım dedi.

24 Kasım 2016 Perşembe 17:53
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Aleyna Tilki yaşadığı travmayı atlatmak için yurt dışına gidiyor!
Cevapsız çınlama parçası ile büyük bir ivme yakalayan ve henüz 16 yaşında şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, ailesiyle birlikte yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor. Aralık ayında tekrar döneceğini belirten Aleyna, döndükten sonra sınavlarıma konsantre olacağım dedi.

Önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte yurtdışına çıkmaya hazırlanan 16 yaşındaki genç şarkıcı, Türkiye'ye döndükten sonra sınavlarına konsantre olacağını ve Aralık ayının ortalarında tekrar sahnelere döneceği söyledi.

Aleyna Tilki, 'Diyarbakır'a gittiğiniz için pişman mısınız?' sorusuna 'Asla pişman değilim' diye yanıt verdi.

KONSER VERDİĞİ İŞLETMEDEN ALEYNA'YA DESTEK

Diyarbakır'da konser verdiği mekana el yapımı patlayıcı atılan Aleyna Tilki'ye konser verdiği işletmenin sahibinden destek geldi. İşletme sahibi Özkan Yıldırım, Aleyna Tilki'nin birçok sanatçıdan daha cesur olduğunu söyleyerek, "10'un üzerinde sanatçı ile görüştük kimse gelmeye yanaşmadı" dedi.

'KİMSE GELMEDİ, ALEYNA TİLKİ GELDİ'

"Kimse gelmeye yanaşmadı. Aleyna Tilki ile görüştük. Kendisi kabul etti. Gelirin mağdurlara gideceğini öğrenince kendisi de ortak olmak istedi. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Kimsenin yapamadığını kendisi yaptı. 16 yaşında olabilir ama ruhu 30 yaşında bir insan. Üzücü bir olay yaşadık burada. Yine de çok şükür bir can kaybımız olmadı. Keşke olmasaydı. Bizim istediğimiz kardeşlik, huzurdur. Bu tür şeyler Türkiye'nin hiçbir yerinde olmasın. Sadece bizim memleket değil, hiçbir yerde olmasın. İnsanlar niye ölsün?".

'KORKMAYIN'

Bu tür etkinliklere yine devam edeceklerini ve korkmakla bir şey olmadığını kaydeden Yıldırım, sanatçılara da seslenerek, "Korkmayın. İnsanın kaderinde ne varsa odur. Gelin görün. Şehrimiz güzeldir. 3-5 kişi bozmaya çalışabilir ama bizim memleketimiz insanlarımız güzeldir. Biz yine devam edeceğiz. Korkmakla bir şey olmuyor. Biz yine böyle etkinliklere devam edeceğiz inşallah. Diyarbakır için, huzur için, kardeşlik için" dedi.

'BİRÇOK SANATÇIDAN DAHA CESUR'

Aleyna Tilki ile ilgili özellikle sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara da dikkat çeken Yıldırım, "Ona yapılan yorumlar çok gereksiz ve kendini bilmez insanlar tarafından yapılıyor. Çünkü bir insan eğer ayaklarının üzerinde durabiliyorsa ne mutlu ona. 16 yaşında olabilir ama başarılı bir insan. Destek olacaklarına onu kötülüyorlar. Özellikle sanatçıların ona sahip çıkması gerekirken her yerden yolunu kapatıyorlar. Hayranlık bakımından insanların bakış açısı farklı olur ama bana göre vicdanı ve ruhu çoğu sanatçıdan daha iyi, daha kaliteli ve cesur" diye konuştu.
Son Güncelleme: 25.11.2016 09:29
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