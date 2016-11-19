Aleyna Tilki Öldü mü? Aleyna Tilki Sağlık Durumu Nasıl

Aleyna Tilki öldü mü? Konser verdiği sırada saldırıya uğrayan Aleyna Tilki sağlık durumu iyi mi? Son zamanlarda konser verdiği yerler konusunda ailesiyle beraber kamu gündemini sarsan Aleyna Tilki bu sefer de konser verdiği sırada büyük olaylar gerçekleşti.Aleyna Tilki öldü haberleri kısa sürede sosyal medyayı sallasa da bu haber sadece bir iddia. Aleyna Tilki sahne aldığ mekana bombalı saldırı gerçekleşti. Bu saldırıda 6 kişi yaralandı. Ancak Aleyna Tilki sağlık durumu iyi olduğu haberleri gelmeye başladı. Diyarbakır'a konser vermek için giden Tilki ne olduğunu anlamadan saldırıya uğradı. Aleyna Tilki sağlık durumu iyi olduğunu Attığı Tweetle öğrendik.Aleyna Tilki "Biz iyiyiz Arkadaşlar" diyerek sevenlerini rahatlatan açıklamalarda bulundu.