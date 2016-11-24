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23 Kasım Reyting sonuçları açıklandı! İşte sürpriz sıralama

23 Kasım 2016 reyting sonuçları açıklandı. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da zirveyi kimseye bırakmadı. Diriliş'in ardından sıralamada FOX TV'nin sevilen dizisi NO:309 gelirken reytinglerde düşme yaşayan Poyraz Karayel kendine 7. sırada yer buldu.

24 Kasım 2016 Perşembe 16:57
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23 Kasım Reyting sonuçları açıklandı! İşte sürpriz sıralama
23 Kasım 2016 reyting sonuçları açıklandı. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da zirveyi kimseye bırakmadı. Diriliş'in ardından sıralamada FOX TV'nin sevilen dizisi NO:309 gelirken reytinglerde düşme yaşayan Poyraz Karayel kendine 7. sırada yer buldu.

23 Kasım Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı ve TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul birinci olurken onu aynı dizinin özeti takip etti. Çarşamba akşamının üçüncüsü No:309 oldu.
Fatih Portakal ile Fox Ana Haber dün gece dördüncü sıraya yerleşirken, No:309 özeti reyting sıralamasında beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Kara Sevda, Poyraz Karayel, Show Ana Haber, Kim Milyoner Olmak İster ve Erhan Çelik ile TRT 1 Ana Haber girdi. İşte 23 Kasım tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…

23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

SIRA    BAŞLIK    KANAL ADI    RTG    SHARE
1    DIRILIS ERTUGRUL    TRT 1    14.11    31.59
2    DIRILIS ERTUGRUL (OZET)    TRT 1    8.42    20.79
3    NO:309    FOX TV    5.76    13.11
4    FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER    FOX TV    5.71    17.84
5    NO:309 (OZET)    FOX TV    5.25    13.18
6    KARA SEVDA    STAR TV    05.05    11.5
7    POYRAZ KARAYEL    KANAL D    4.41    10.02
8    SHOW ANA HABER    SHOW TV    4.26    13.38
9    KIM MILYONER OLMAK ISTER    ATV    4.23    9.72
10    ERHAN CELIK ILE ANA HABER    TRT 1    3.71    11.05
11    ATV ANA HABER    ATV    3.7    11.55
12    KANAL D ANA HABER    KANAL D    03.01    9.18
13    KARA SEVDA (OZET)    STAR TV    03.01    7.63
14    GULDUR GULDUR SHOW (TKR)    SHOW TV    2.94    07.05
15    ESRA EROL’DA    ATV    2.84    13.51
16    ADINI SEN KOY    TRT 1    2.5    8.99
17    MUGE ANLI ILE TATLI SERT    ATV    2.39    18.27
18    HAVA DURUMU    ATV    2.38    6.85
19    POYRAZ KARAYEL (OZET)    KANAL D    2.35    5.81
20    HABER ONU    SHOW TV    2.3    8.19
Son Güncelleme: 24.11.2016 17:56
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