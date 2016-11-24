23 Kasım Reyting sonuçları açıklandı! İşte sürpriz sıralama

23 Kasım 2016 reyting sonuçları açıklandı. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da zirveyi kimseye bırakmadı. Diriliş'in ardından sıralamada FOX TV'nin sevilen dizisi NO:309 gelirken reytinglerde düşme yaşayan Poyraz Karayel kendine 7. sırada yer buldu.



23 Kasım Çarşamba akşamının reyting sonuçları açıklandı ve TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul birinci olurken onu aynı dizinin özeti takip etti. Çarşamba akşamının üçüncüsü No:309 oldu.

Fatih Portakal ile Fox Ana Haber dün gece dördüncü sıraya yerleşirken, No:309 özeti reyting sıralamasında beşinci oldu. Reyting sonuçlarında bunların dışında ilk 10'a sırasıyla Kara Sevda, Poyraz Karayel, Show Ana Haber, Kim Milyoner Olmak İster ve Erhan Çelik ile TRT 1 Ana Haber girdi. İşte 23 Kasım tarihli reyting sonuçları, ilk 20'deki diziler ile programların reytingleri ve payları…



23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI



SIRA BAŞLIK KANAL ADI RTG SHARE

1 DIRILIS ERTUGRUL TRT 1 14.11 31.59

2 DIRILIS ERTUGRUL (OZET) TRT 1 8.42 20.79

3 NO:309 FOX TV 5.76 13.11

4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 5.71 17.84

5 NO:309 (OZET) FOX TV 5.25 13.18

6 KARA SEVDA STAR TV 05.05 11.5

7 POYRAZ KARAYEL KANAL D 4.41 10.02

8 SHOW ANA HABER SHOW TV 4.26 13.38

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 4.23 9.72

10 ERHAN CELIK ILE ANA HABER TRT 1 3.71 11.05

11 ATV ANA HABER ATV 3.7 11.55

12 KANAL D ANA HABER KANAL D 03.01 9.18

13 KARA SEVDA (OZET) STAR TV 03.01 7.63

14 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 2.94 07.05

15 ESRA EROL’DA ATV 2.84 13.51

16 ADINI SEN KOY TRT 1 2.5 8.99

17 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2.39 18.27

18 HAVA DURUMU ATV 2.38 6.85

19 POYRAZ KARAYEL (OZET) KANAL D 2.35 5.81

20 HABER ONU SHOW TV 2.3 8.19

Son Güncelleme: 24.11.2016 17:56