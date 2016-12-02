Yurtlar Artık Bakanlığa Emanet

Yurtların ve özel barınma hizmeti veren kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı artık Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek. Bakanlığın görev ve teşkilat yapısında değişiklikler öngören düzenleme, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.Eğitim alanını düzenleyen, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.Buna göre özel öğretim kurumlarında olduğu gibi öğrencilere özel barınma hizmeti sunan kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek, mevzuata aykırılık tespit edilirse Bakanlıkça kapatılabilecek. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilecek.Milli Eğitim Bakanlığında müsteşar yardımcısı sayısı 5'ten 7'ye çıkarılacak. Ve Rehberlik ve Denetim Başkanlığı "Teftiş Kurulu Başkanlığı", Hukuk Müşavirliği ise "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde teşkilatlandırılacak.Ortaöğretim, ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsayacak. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilecek ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması gerekecek.Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, YÖK tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavda aldıkları puanlara, ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın YÖK tarafından tespit edilecek katsayıyla çarpımı sonucunda bulunacak puan eklenecek.Yüksek öğretim çalışanlarına verilecek cezalar da yeniden düzenlendi. Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini kasten kendi eseri gibi gösterenler öğretim mesleğinden çıkarılacak. Ayrıca, terör niteliğinde eylemlerde bulunan veya bu eylemleri destekleyenlerle siyasi partilere üye olan yüksek öğretim memurları da kamu görevinden çıkarılabilecek.Tasarıyla ayrıca, bakanlıkça gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev alan personele, döner sermaye hesabından sınav veya soru ücreti ödenecek. Tasarıda bulunan, akademisyen milletvekilleri ve bakanların, kadro şartı aranmaksızın ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarında atanmasına ilişkin madde ise 4 partinin verdiği ortak önergeyle tasarı metninden çıkarıldı.