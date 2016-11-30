Yurt yangınında ölenlerin kimlikleri belli oldu

Adana Aladağ'da özel kız yurdunda dün akşam faciayla sonuçlanan yangının, binanın elektrik tesisatından çıktığı belirtilirken, faciadan yaralı kurtulan bir kız öğrenci, "Alt katta bulaşık yıkıyorduk. Arkadaşımın eline elektrik geldi. Çıtır çıtır bir ses çıktı. Sonra yangın çıktı" dedi.



Yurt yangınında hayatını kaybeden eğitmen ve öğrencilerin kimlikleri belli oldu, ancak cesetlerin bir kısmının teşhisi ancak DNA testi ile kesinleşecek. Ölenlerin arasında yurt müdürü C.G.'nin 4 yaşındaki kızının da olduğu belirtildi. Faciada ölen 12 kişinin isimleri şöyle:



Eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürünün kızı Sare Betül Genç, 8'inci sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, Sevim Köylü; 7'nci sınıf öğrencileri Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, İlknur Maden; 6'ıncı sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek, 5'inci sınıf öğrencileri Bahtınur Baş, Tuğba Ağdoğdu ile Cennet Karataş.



OTOPSİ TAMAMLANDI



Adana Adli Tıp Kurumu'nda gece boyunca yapılan otopsi işlemleri tamamlandı. Ailelerden alınan kan ve doku örnekleri, cesetlerden alınan parçalara DNA testi yapılıyor. Ayrıca otopsi işlemi yapılan cenazeler Asri ve Buruk mezarlıklarının morguna götürüldü. Cesetler, teşhis işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edilecek.



MÜDÜR GÖZALTINDA



Aladağ'da 12 canın gittiği 22 kişin yaralandığı faciaya dönüşen yangınla ilgili adli, idari ve teknik olmak üzere 3 koldan soruşturma başlatıldı. İlçeye en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin ortaya çıkarılması ve sorumlular hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet' vermek suçlarından soruşturma başlatıldı. Yurt Müdürü Cumali Genç gözaltına alındı.



8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yurt müdürü Cumali Genç'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt Müdürü Cumali Genç ile birlikte 5 kişi gözaltına alındığı. Diğer 3 kişinin ise kurtarma çalışmaları sırasında yaralandığı ve hastanede olduğu, tedavilerinin ardından gözaltına alınacakları belirtildi.



BAKANLAR TAZİYE ZİYARETİNDE



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yangında hayatını kaybeden öğrencilerden Sema Nur Aydoğdu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Baba Ali Aydoğdu, ziyaret sırasında hıçkırıklarla ağladı.



İLÇEDEKİ TEK SEÇENEK, BAŞKA BİR CEMAAT YURDU



Yanan yurtta inceleme yapan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık, devlet yurdunun büyütülmesi için yıkıldığını, bu yüzden kız çocuklarının cemaat yurtlarına gitmeye zorlandığını, bu tür yurtların ülkenin bir çok yöresinde faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Bazı öğrencilerin yakınları da 'Süleymancı' olarak bilinen bir cemaat mensuplarının öncülüğünde kurulan derneğe ait yurdun ilçedeki tek seçenek olmasından yakındı.



FEVZİOĞLU: YURT MESELESİ EL BİRLİĞİYLE ÇÖZÜLMELİ



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu ile Adana Baro Başkanı Veli Küçük, Aladağ İlçesi'ne gelerek yanan yurt binasında inceleme yaptı. Metin Fevzioğlu, binaya ilk bakışta bile pek çok sıkıntı olduğunun görüldüğünü söyledi. İlçede devlete ait yurdun yenilenmek üzere yıkıldığını ve öğrencilerin bu özel yurda gönderildiği bilgilerine değinen Feyzioğlu, şunları söyledi:



"Burada bir devlet yurdu varken, o devlet yurdu büyütülmek, yenilenmek için yıkılabilir ama çocukları özel yurtlara sevk etmek bir alternatif olmamalı. Yani devlet, devlet yurdundan çocuğu çıkarıp özel yurtlara vermemeli, veremez. Bunlar neticede 11-12 yaşında yavrular. Devlete emanetler. Devlete emanet yurtlara alıp da özel yurtlara veremezsiniz. Öyle olursa işte böyle rezalet olur. Bu işe partiler üstü yaklaşmak, çözmek lazım. Devletin siyasi parti gözlükleri olmadan el atması lazım. Ortaöğretimde anlaşılan o ki özel yurt olmamalı. Aksi takdirde ne güvenliklerini sağlayabiliyorsunuz ne de istismarı önleyebiliyorsunuz ne de beyinlerinin yıkanmasını önleyebilirsiniz."



SOSYAL MEDYADAN İSYAN



Köylerinde ortaokul olmadığı için Adana'nın dağlık ve ormanlık bir bölgesinde kurulu, il merkezine 100 kilometre olmasına karşın 3 saatte gidilebilen Aladağ İlçesi'ndeki yurtta kalan yaşları 4 ile 16 arasında değişen çocukların ölümü, sosyal medyada ünlüler tarafından acılı ve isyankar cümleler ya da alıntılarla duyurulup taziye dileğinde bulunuldu. Bazı mesajlar şöyle:



NURGÜL YEŞİLÇAY: Hiç çocuk mezarı gördünüz mü? Toprak yerine üstüne umutlar, hayaller örtülür. Küçük meleklerim benim. Koruyamadık yine!



İREM DERİCİ: İçim çıktı içim! geride kalan ana babalara sabır...



ESRA EROL: İçimizi yaktın Adana. Anne kuzuları yavrular, ah...



GİZEM ÖZDİLLİ: Cennet kapısında ailesini bekleyecek yavrular.



CEM DAVRAN: Sorumlu olmayacak yine değil mi?