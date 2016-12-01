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Yürek yakan fotoğraf! 12 öğrencinin kimliği belirlendi

Adana'nın Aladağ ilçesindeki faciada hayatlarını kaybeden öğrencilerin kimlikleri, ailelerden alınan kan örnekleri doğrultusunda belirlendi...

01 Aralık 2016 Perşembe 08:16
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Yürek yakan fotoğraf! 12 öğrencinin kimliği belirlendi

Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybeden 12 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangında yaşamını yitiren 12 kişinin kimlikleri, ailelerden alınan kan örnekleri doğrultusunda belirlendi. 

Cenazelerin 5. sınıf öğrencileri Cennet Karataş (10), Tuğba Aydoğdu (10) ve Bahtınur Baş (10), 6. sınıf öğrencisi Nurgül Pertlek (11), 7. sınıf öğrencileri Gamze Bagır (12), İlknur Maden (12) ve Sümeyye Yetim (12), 8. sınıf öğrencileri Sema Nur Aydoğdu (13), Sevim Köylü (13) ve Zeliha Avcı (13) ile görevli Fatma Canatan (20) ile bir yurt yetkilisinin çocuğu Sare Betül Genç'e (6) ait olduğu tespit edildi.

Kimliklerin belirlenmesinin ardından Buruk Mezarlığı morgundaki 2 cenaze de 10 kişinin naaşının bulunduğu Asri Mezarlık morguna getirildi.

Mezarlık morgunda cenazelerin ailelere teslimi için hazırlıklar tamamlandı. 

Yurt görevlisi Fatma Canatan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Tarsus Şehir M

Son Güncelleme: 01.12.2016 08:31
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