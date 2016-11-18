Yıldız Teknik Üniversitesi'nde büyük operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) akademik yapılanmasına yönelik Yıldız Teknik Üniversitesinde yürütülen soruşturma kapsamında 103 öğretim üyesi hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle hakimlikçe şüphelilerin ikametlerinde ve ofislerinde arama kararı alınması üzerine, sabah saatlerinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitenin Davutpaşa Kampüsü'ne gelerek şüphelilerin ofislerinde arama yaptı.

Gözaltı kararı çıkarılan akademisyenlerin evlerinde de arama gerçekleştirilirken, operasyonda 73 akademisyen gözaltına alındı.

Şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı, bazılarının ise örgüt üyesi olduğu öne sürüldü.